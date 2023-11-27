Le dirigeant canadien était présent aux côtés de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, pour un événement Coca-Cola à Ottawa

Carney a annoncé l’investissement le plus important de l’histoire du sport canadien – CAD 750 millions – pour soutenir le développement du football à tous les échelons

Le Président Infantino a invité le peuple canadien à soutenir sa sélection et à réserver un accueil chaleureux au monde entier

À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et Mark Carney, le Premier ministre du Canada, se sont retrouvés à Ottawa afin de célébrer l’engouement croissant pour le football qui gagne tout le pays.

Organisé dans la capitale canadienne en présence de diverses personnalités du monde du sport et de la politique – dont Alessandro Nesta, champion du monde 2006 et ancien joueur du Montreal Impact en Major League Soccer, Larry Tanenbaum, président de Maple Leaf Sports & Entertainment, ou encore Jennifer Mann, présidente de The Coca-Cola Company pour l’Amérique du Nord –, l’événement a notamment été l’occasion d’admirer le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Mark Carney, grand amateur de football, a déclaré que son pays se réjouissait de l’arrivée du plus grand événement sportif de la planète.

« Le Canada est prêt, prêt à accueillir la plus grande Coupe du Monde de l’histoire », a-t-il ainsi clamé devant le public. « Avec 48 pays participants, trois pays hôtes pour la première fois et des matches à Vancouver et Toronto, il s’agira d’un spectacle absolument inédit. »

Le Premier ministre a également souligné l’impressionnante croissance du football au Canada depuis la première participation de la sélection nationale à l’épreuve reine, en 1986 au Mexique :

« Il y a 40 ans, j’étais assis dans le sous-sol de ma maison pour suivre tous les matches de la Coupe du Monde 1986, y compris les trois disputés par le Canada. C’était notre première fois. C’était au Mexique. Le capitaine Bruce Wilson était à la tête d’une équipe composée d’artisans et d’étudiants. Une troupe d’amateurs face à la France de Michel Platini. C’était le premier match. Nous n’étions pas loin de les accrocher. »

« Mais nous avons porté la feuille d’érable avec fierté sur la plus grande scène du monde, en pratiquant ce sport magnifique. Et ce qui est arrivé au football depuis – ou ‘soccer’, comme on l’appelle ici – est à la fois intéressant et important. Nous voyons des talents de classe mondiale comme Alessandro Nesta venir ici pour transmettre leur savoir. Ce sport a connu une telle progression… Nos équipes ne cessent de s’améliorer, et notre équipe féminine a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Notre capitaine, Christine Sinclair, a battu le record du nombre de buts marqués en sélection. Et ce record tient toujours ! Notre équipe masculine, elle, s’est qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar. »

« J’espère que tout le monde est prêt, car nous allons à nouveau vivre de grands moments dans quelques semaines. En 2012, le Canada occupait la 112e place au classement mondial de la FIFA. Maintenant, nous sommes dans le Top 30. C’est une progression de 75%. Je suis économiste, donc je peux vous dire que cela représente une progression de 75%. Nous méritons notre place aux côtés des meilleures équipes du monde, et nous allons le prouver. »

Le Premier ministre est par ailleurs revenu sur le récent investissement de CAD 750 millions consenti par son gouvernement en faveur du sport canadien – le plus important de l’histoire du pays –, destiné à soutenir à la fois l’excellence « sur les podiums » et la pratique sportive « sur les aires de jeu ». L’initiative englobe notamment 330 projets footballistiques à travers le pays, afin que l’ensemble des Canadiennes et Canadiens puissent bénéficier pleinement de la compétition à venir.

Gianni Infantino, de son côté, a salué la capacité unique du Canada à rassembler, soulignant que la diversité du pays reflétait parfaitement le caractère universel du football.

« Le Canada est un pays merveilleux qui unit le monde entier. Le seul moment où le monde s’arrête, c’est pendant la Coupe du Monde », a clamé le Président de la FIFA. « Il s’arrête parce que tout le monde retient sa respiration, les yeux rivés sur ce qui se passe à Vancouver, à Toronto et dans toutes les autres villes hôtes. »

Le Président Infantino a rappelé que six milliards de personnes allaient suivre la compétition partout sur la planète, avant de présenter le partenariat qui a donné naissance au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, grâce auquel les recettes générées par le spectacle à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde serviront à financer des programmes éducatifs de qualité en faveur des enfants dans les 211 associations membres de la FIFA.

La compétition devrait avoir des retombées économiques considérables : selon une étude réalisée par Deloitte Canada, elle pourrait engendrer une activité économique de CAD 3,8 milliards au Canada en sa qualité de pays hôte. Plusieurs matches se dérouleront au Stade de Toronto, dont la capacité d’accueil a été portée à 45 736 spectateurs, et au BC Place de Vancouver, qui contient 54 500 places.