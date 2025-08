Le Président de la FIFA rencontre le Premier Ministre grec

Gianni Infantino et Kyriakos Mitsotakis ont parlé football à New York

Le Président de la FIFA Gianni Infantino et le Premier Ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, se sont rencontrés à New York pour des échanges positifs autour du thème du football.

"J’étais très heureux de rencontrer le Premier Ministre grec à New York. Nous avons eu une discussion très enrichissante sur le développement du football", a confié M. Infantino, qui a participé à une série de réunions en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

"Je l’ai félicité de sa récente réélection et je l’ai remercié, ainsi que son gouvernement, pour l’aide apportée au football grec."

"Il ne fait aucun doute que la Grèce est un grand pays de football. Je suis heureux de constater que le Premier Ministre partage l’objectif de la FIFA d’apporter de la joie au plus grand nombre et de faire rêver les garçons et les filles à travers le football."