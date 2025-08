Le Président de la FIFA remercie les volontaires de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à Djeddah

Le Président Infantino et le ministre saoudien des Sports, S.A.R. Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud, ont rencontré une partie du vaste contingent de volontaires au stade Roi Abdallah, qui accueillera vendredi la finale opposant Fluminense, vainqueur de la Libertadores 2023 de la CONMEBOL, à Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA 2022/2023.

Les volontaires – dont une quarantaine avaient déjà occupé ce rôle lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ – étaient engagés dans 17 domaines fonctionnels, à l’aéroport, sur les sites d’entraînement, dans les hôtels mais aussi dans les stades, et ont ainsi largement contribué au bon déroulement de la compétition à Djeddah.

Plus tôt dans la journée, Gianni Infantino et plusieurs FIFA Legends ont rendu visite à des enfants à l’hôpital Dr Soliman Fakeeh de Djeddah, avant que le Président de la FIFA ne rejoigne le secrétaire général de la Fédération Saoudienne de Football (SAFF), Ibrahim Al Kassim, le directeur technique de la SAFF, Nasser Larguet, ainsi que les FIFA Legends Júlio César, Heather Garriock, Kaká, Míchel Salgado, Gilberto Silva, Hristo Stoichkov, John Terry et Yaya Touré lors d’une séance d’entraînement avec de jeunes joueurs locaux.