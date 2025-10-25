Le Président de la FIFA réaffirme son soutien lors de sa visite aux Maldives

Gianni Infantino rencontre le Chef d’État du pays, Son Excellence le Président Dr Mohamed Muizzu

Cette visite a pour objectif de renforcer et développer le football dans tout le pays

Le Président de la FIFA et Ahmed Thoriq, le Président de la Fédération de Football des Maldives (FAM), discutent des plans de développement

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué sa première visite officielle aux Maldives, au cours de laquelle il a rencontré le chef d’État du pays, Son Excellence le Président Dr Mohamed Muizzu, puis participé à un festival de football aux côtés de fonctionnaires et de légendes locales.

Cette visite a marqué une nouvelle étape dans la collaboration entre l’instance dirigeante du football mondial et la Fédération de Football des Maldives (FAM), avec pour objectif de renforcer et de développer le football dans tout le pays.

Peu après son arrivée à l’aéroport international de Velana, où il a reçu une ovation de la part de près de 300 enfants venus l’accueillir en compagnie de tous les membres du Comité Exécutif de la FAM et plusieurs représentants de clubs locaux, le Président Infantino a effectué une visite de courtoisie au Dr Muizzu au palais présidentiel. Lors de la visite, le Président Muizzu a insisté sur le fort engagement de son administration à développer le football aux Maldives.

« Le football est le sport numéro un dans notre pays, » a déclaré le Dr Muizzu. « Tout le monde aime le football. Nous sommes impatients de voir tous ces enfants fouler la scène mondiale. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un soutien solide... qui nous portera tous au plus haut niveau. Merci infiniment de votre visite. C’est un coup de pouce énorme pour l’ensemble des Maldives. »

Le Président Muizzu a également présenté de nouvelles initiatives d’infrastructure visant à développer les installations sportives dans tout l’archipel et a réaffirmé son soutien total à la FAM et à sa direction pour continuer à promouvoir le football à l’échelle nationale.

Le Président de la FIFA a reconnu que le football maldivien avait rencontré des difficultés ces dernières années, tout en saluant les efforts entrepris par la nouvelle direction de la FAM, et en réitérant le soutien indéfectible de la FIFA.

« On constate qu’il y a une réelle passion pour le football ici, et il est de notre devoir, de notre responsabilité de cultiver cette passion, de faire tout nous possible pour amener le football dans les écoles... mettre en place des projets de développement du football, car il s’agit peut-être d’un petit pays par la taille, mais celui-ci regorge de talent, » a déclaré M. Infantino.

« C’est un coin de paradis, un pays magnifique, des gens extraordinaires, mais c’est surtout un vrai pays de football. Tout le monde ici aime le football, des enfants aux grands-parents, et c’est pour cette raison que j’ai été absolument ravi de passer la journée ici à Malé, aux Maldives.

« Nous sommes ici pour développer le football, pour lui donner un nouvel élan, pour créer de nouveaux projets passionnants, par le biais de Football for Schools, ou encore FIFA Arenas, la compétition régionale organisée ici-même et qui verra s’affronter l’ensemble des îles du pays - chaque atoll - dans des matches de football. Et bien sûr le football dans toute l’Asie du Sud, qui est en plein essor. La FIFA est ici, travaille avec tous, et le football ne cesse de grandir et de s’améliorer. »

La réunion s’est achevée alors que les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer le football aux Maldives, à soutenir le développement de la FAM, et à explorer de nouvelles pistes de collaboration dans l’avenir.

Le Président de la FIFA a également rencontré le Président de la FAM, Ahmed Thoriq, ainsi que le Ministre maldivien du Tourisme et de l’Environnement, Thoriq Ibrahim. Ensemble, ils ont discuté des plans de développement du football et échangé des idées pour rendre le football plus impactant. En accord avec la récente législation nationale et les nouveaux Statuts de la FAM, cette dernière a réaffirmé sa volonté de développer le football dans tout l’archipel, en créant des associations régionales.

Dans ce cadre, le projet pilote de refonte de la Ligue Régionale des Atolls 2025/26, qui a bénéficié d’une contribution de 266 000 dollars à travers le programme FIFA Forward, réunira 49 équipes originaires de différents atolls lors d’une phase de qualification. Une phase à élimination directe se déroulera ensuite dans 18 lieux répartis sur l’archipel des Maldives. Les champions de chacune des trois zones géographiques disputeront ensuite les qualifications pour la Dhivehi Premier League (DPL). La DPL est l’élite du football maldivien et s’appuie sur une structure nationale décentralisée, mise en place par la FAM avec le soutien de FIFA Forward.

Par ailleurs, la FAM prépare le lancement de sa première Ligue Nationale Féminine, qui bénéficiera d’un soutien financier spécial de la part de FIFA Forward 3.0.

Après leur long entretien, le Président Infantino et le Président Muizzu ont tous deux participé à un match d’exhibition lors d’un festival de football organisé par la FAM, en présence de Marco Materazzi, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™, et de plusieurs légendes du football maldivien.

Réunissant également d’autres fonctionnaires de l’État, dont le Vice-président Uz Hussain Mohamed Latheef et plusieurs ministres, le festival a été l’occasion de célébrer une culture du football florissante et de mettre en évidence l’engagement du gouvernement à promouvoir le sport dans tout le pays.

