 Le Président de la FIFA livre ses pensées sur une Coupe du Monde de la FIFA 2022™ "unique" et "parfaite" au Qatar

Gianni Infantino fait l'éloge du "succès immense" du tournoi de 2022, sur le terrain et en dehors

La première Coupe du Monde de la FIFA™ accueillie par une nation arabe "a contribué à rendre le football réellement mondial"

Le Président de la FIFA estime que cela "a clairement été un catalyseur pour un changement positif dans le pays"

Gianni Infantino a assisté aux 64 matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Un an après avoir vu le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, soulever le trophée au terme d'une finale épique contre la France au Qatar, le Président de la FIFA confie que le simple fait de repenser à "la meilleure Coupe du Monde de tous les temps" le "remplit d'émotion".

FIFA.com : Quels sont les mots qui décriraient le mieux le souvenir que vous avez de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ ? Gianni Infantino : Je dirais tout simplement que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a été la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Il y a eu du bonheur, de la joie, de la fierté, tellement de choses accomplies ; tout ce dont on peut rêver quand on pense à ce que le football pourrait offrir de plus beau au monde a eu lieu au Qatar en 2022. Cette Coupe du Monde a attiré cinq milliards de téléspectateurs et téléspectatrices, et presque trois millions et demi de personnes dans les stades. Parmi elles, il y en a un million et demi qui sont venues de l'étranger pour créer une atmosphère si joyeuse. Nous avons assisté à des matches incroyables, avec de l'engouement, de la passion, du suspense, du bonheur, des larmes, de l'émotion. On a tout eu.

Ce tournoi vous a également donné une opportunité unique, n'est-ce pas ? Cette Coupe du Monde a été unique aussi au sens où la nature compacte de son organisation m'a permis d'assister aux 64 matches. C'est la première fois que cela se produit dans l'histoire du tournoi. Ça a permis à beaucoup de fans de voir plusieurs matches par jour. Tout s'est déroulé sur un petit périmètre. Cela a permis aux joueurs de rejoindre leur hôtel ou leur quartier général très vite, immédiatement après le match, sans avoir à prendre un avion. Donc du point de vue des joueurs aussi, ce tournoi a été extrêmement positif. En plus, la météo a été parfaite, les terrains également. Les stades étaient magnifiques. Tout était vraiment fantastique.

Le Président de la FIFA revient sur la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 03:56

Comme vous le dites, sur le terrain comme en dehors, ce tournoi a été unique. Mais qu'est-ce qui a rendu cette édition si spéciale ? Évidemment, le plus important pour la plupart des fans du monde entier est ce qui se passe sur le terrain. De ce point de vue, cette édition de la Coupe du Monde a été exceptionnelle également, avec 172 buts marqués, chiffre record depuis la création du tournoi. Trois équipes asiatiques se sont qualifiées pour le second tour. Pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine a atteint les demi-finales, à savoir le Maroc. Il y a eu beaucoup d'engouement, de surprises et de suspense. Nous avons sans aucun assisté à la plus belle finale de l'histoire. Une finale qui a donné des frissons, avec beaucoup de spectacle, de buts, des prolongations, des tirs au but. Que demander de plus ? Épique !

Hors du terrain également, la réussite a été immense. Aucun incident à déplorer, de la joie partout. La Fan Zone a été fréquentée par deux millions de personnes dans le Fan Festival de la FIFA. Nous avons eu des fans du monde entier qui sont venus savourer ces moments de football. Huit stades au top du design et de la technologie, du Stade Al Byyt, où la cérémonie d'ouverture a eu lieu, au Stade Lusail, qui a accueilli la finale. Les huit stades étaient absolument stupéfiants, fantastiques. L'affluence moyenne par match a dépassé les 53 000 personnes. L'arrivée au stade, comme la sortie, tout cela s'est toujours très bien passé.

L'aéroport a fonctionné à merveille. Tout a extrêmement bien fonctionné, donc oui, je dirais que le succès a été énorme sur le terrain et, du point de vue de l'organisation de la Coupe du Monde, hors du terrain aussi, grâce au Qatar, grâce à la FIFA, grâce au travail de toutes nos équipes et grâce à la manière dont nous, collectivement, avons bâti tout cela.

Au vu des pays qui jusque-là avaient accueilli le tournoi, était-il important de surmonter une certaine dose de scepticisme par rapport à la capacité d'autres nations dans le monde d'organiser un événement de ce type ? Oui, sans aucun doute. Il était important que la Coupe du Monde soit accueillie par un nouveau pays, en tout cas pas par une nation qui l'avait déjà organisée. Donc ç'a été le Qatar, le monde arabe. Cela fait aussi partie de notre vision, qui consiste à essayer de rendre le football réellement mondial. Le fait qu'une édition de la Coupe du Monde se déroule au Qatar pour la première fois a entraîné deux phénomènes très importants.

D'une part, cette Coupe du Monde a été un catalyseur pour des changements positifs dans le pays, le Qatar, pas seulement au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau des droits, par exemple les droits des travailleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale du travail. Grâce aux changements qui ont eu lieu, des centaines de milliers de travailleurs bénéficient aujourd'hui de conditions de travail meilleures qu'avant la Coupe du Monde. C'est l'un des phénomènes.

L'autre est que cette édition de la Coupe du Monde a contribué à ouvrir au monde les portes d'une nouvelle culture, la culture arabe. Le monde a pu la découvrir, et l'apprécier. C'est un pays, c'est toute une région, celle des nations qui constituent le Conseil de coopération du Golfe, qui a accueilli les fans du monde entier. Pour beaucoup de personnes, c'était une première expérience du monde arabe. Ces personnes se sont senties les bienvenues. Il y avait beaucoup de plaisir, une atmosphère formidable, une gastronomie merveilleuse. Tout ce que peut désirer une personne qui vient voir une Coupe du Monde était au rendez-vous. De ce point de vue, la compétition a clairement rencontré un gros succès.

Pourquoi était-il important pour la FIFA d'accorder l'organisation de l'un de ses plus gros tournois à une nation arabe ? La FIFA est une organisation internationale, bien sûr. Au cours des années qui ont précédé la Coupe du Monde au Qatar, certaines personnes se demandaient, et on me l'a demandé personnellement : "Pourquoi le Qatar ?" Notre réponse a toujours été : "Pourquoi pas ?" La FIFA réunit 211 pays. Tous font partie de la FIFA, sur un pied d'égalité. Tous ont exactement les mêmes droits, ainsi que les mêmes devoirs. Si un pays peut accueillir une Coupe du Monde, il me semble évident qu'il devrait avoir la permission de le faire.

Au risque de me répéter, je dirais que cela fait partie du processus qui consiste à rendre le football réellement mondial, à unir les gens à travers le football. Cette Coupe du Monde tout particulièrement, parce qu'elle a été concentrée dans un même endroit, pas seulement un même pays, mais quasiment une seule ville, cette Coupe du Monde a permis de créer une unité parmi les fans qui se croisaient et se mélangeaient dans les rues, dans les différents quartiers de la ville et, en fin de compte, dans les stades.

Vous êtes le Président de la FIFA, mais vous êtes aussi un grand amateur de football. Quel a été votre match préféré ? Vous savez, j'ai assisté aux 64 rencontres. Donc pour moi, comme fan de football, c'était déjà un rêve. Plus qu'un rêve même, parce qu'avant ça n'aurait pas été possible. Quand j'ai décidé d'essayer d'assister aux 64 matches, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit que ça faisait beaucoup et que j'allais peut-être m'endormir au cours d'un match. Mais en fait non, car chaque rencontre a été captivante, avec la finale en apothéose.

Cette finale a été incroyable, avec un score improbable, des prolongations, des tirs au but, une occasion en or à la dernière minute pour une équipe, puis pour l'autre. Tirs au but inclus, [Lionel] Messi marque trois buts, [Kylian] Mbappé quatre. Une quantité d'émotions absolument incroyable, comme seul le football peut en offrir, n'est-ce pas ? Vous pouvez demander au meilleur réalisateur d'écrire le scénario le plus palpitant et le plus excitant pour une finale de Coupe du Monde, il ne penserait pas à ça.

Ç'a été unique, avec en plus Leo Messi qui gagne la Coupe du Monde après quatre échecs. Il a participé à cinq Coupes du Monde et la cinquième a été la bonne. C'est aussi lui qui a disputé le plus grand nombre de matches - 26 - dans toute l'histoire de la compétition. Il dépasse d'une unité Lothar Matthäus, qui en a joué 25. Lothar a lui aussi été champion du monde, en 1990 en Italie, mais cela montre toute la combativité d'un joueur immense comme Leo Messi, qui se bat avec son pays, avec son équipe, pour finalement devenir champion du monde. C'était très émouvant également de lui remettre le trophée.

Mais il ne faut pas oublier la France, qui a réalisé un match formidable à l'occasion de cette finale. Et Mbappé, qui réussit un triplé et convertit son tir au but. Il avait déjà gagné la Coupe du Monde quatre ans plus tôt, et il est encore jeune. Une équipe fantastique, une finale incroyable, et je ne peux pas ne pas parler des fans de l'Argentine, qui ont été absolument phénoménaux pendant toute la durée de la compétition. Même en phase de groupes, lorsque l'Argentine a perdu son premier match, contre l'Arabie Saoudite, ils étaient des dizaines de milliers à soutenir leur équipe. Après le coup de sifflet final, ils restaient dans le stade à chanter pendant deux ou trois heures. Je pense que cela a bien aidé les joueurs argentins, car c'était quelque chose de très spécial.

Y a-t-il pour vous moment particulier, dans cette Coupe du Monde de la FIFA™, qui symbolise l'expérience de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ ? Chaque instant de cette Coupe du Monde a été particulier. Toutes les personnes rencontrées, toutes les personnes présentes, la joie, les yeux et les visages souriants de tant de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à cette Coupe du Monde. C'était incroyable. Et les matches ont été formidables.

Un moment symbole de cette Coupe du Monde serait peut-être l'événement que nous avons organisé au Fan Festival de la FIFA pour remercier les bénévoles. Nous avons reçu plus de 400 000 candidatures de personnes qui voulaient être bénévoles lors de cette Coupe du Monde. Mais nous n'avons pu retenir que 20 000 bénévoles et ç'a été très émouvant de passer un moment avec ces personnes qui nous ont accompagné tout au long du tournoi, à l'occasion d'un événement organisé spécialement pour elles, où nous avons pu les remercier et faire la fête avec elles.