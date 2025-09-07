Le président de la FIFA, Gianni Infantino, honoré pour sa visite à Reggio Calabria

M. Infantino est fait citoyen d'honneur de Reggio Calabria, en Italie, lieu de naissance de son père

Le président de la FIFA reçoit le Prix Granillo pour l’ensemble de sa carrière, lors d’une cérémonie dans la ville du sud de l’Italie

Il participe à un match de football caritatif aux côtés de légendes de la FIFA et vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été fait citoyen d'honneur de Reggio Calabria et a reçu un prix en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière lors d'une visite dans la ville du sud de l'Italie.

M. Infantino a reçu la citoyenneté d'honneur de la ville dont son père, Vincenzo, est originaire et qu'il visitait fréquemment lorsqu'il était enfant. Suite à un vote unanime du conseil municipal de Reggio Calabria, le président de la FIFA a vu cet honneur se confirmer lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue au siège du conseil, le Palazzo San Giorgio.

« En reconnaissance de son extraordinaire dévouement à la promotion et au développement du football en tant qu’outil universel d’unité, de développement éducatif et de promotion de valeurs telles que la loyauté, l’amitié et le respect mutuel, et sous sa direction, la FIFA a promu des projets sportifs à l’échelle mondiale en se focalisant sur les jeunes, les communautés vulnérables, l’inclusion sociale et la protection des femmes, » a expliqué Giuseppe Falcomatà, le maire de Reggio Calabria. « La ville reconnaît Gianni Infantino, dont les racines sont ici, comme un exemple de passion, de sacrifice et d’un puissant sentiment d’appartenance. Son soutien constant et sa solidarité envers notre communauté sportive ont renforcé d’autant plus les liens qui existent entre le président de la FIFA et notre ville. »

« Il y a deux semaines, j’ai rencontré le président Trump à la Maison blanche. Il y a une semaine, j’étais à Mexico pour rencontrer le président du Mexique. Mais aujourd’hui, c’est différent, » a déclaré M. Infantino après avoir reçu son certificat de citoyenneté honoraire.

« Tout ce que j’ai accompli et tout ce que je m’apprête à accomplir, je le dois à mon père, à ma mère, à cette région, à cette ville, à toutes ces valeurs que vous venez de mentionner : cette volonté d’entreprendre, de rêver, et simplement d’essayer. Et une fois que vous avez commencé à accomplir des choses, vous commencez à viser encore plus haut. »

Plus tard dans la journée, M. Infantino a reçu le Prix Granillo pour l’ensemble de ses réalisations dans le monde du football. Le président de la FIFA succède au vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™ et ancien gardien de but emblématique de l'Italie, Gianluigi Buffon, en étant nommé pour ce prix, créé en 2019 et dédié à l’origine au légendaire président du premier club de football de la ville.

« Oreste Granillo était un grand homme du monde du sport et un président exceptionnel de la Reggina, » a déclaré le président de la FIFA après avoir reçu le titre honorifique des mains de la fille d'Oreste Granillo, Maria Stella Granillo. « Recevoir le prix portant son nom, des mains de sa fille Maria Stella, m’a procuré une joie particulière. Un autre moment mémorable de ma visite à Reggio Calabria. »

Après avoir accédé à la présidence de la FIFA en 2016, M. Infantino s'est immédiatement attelé à restaurer la réputation de l'organisation à la suite d'importants scandales de corruption. Il a depuis supervisé une expansion majeure des tournois de la FIFA dans toutes les catégories d’âge ainsi qu’une augmentation significative des revenus, ce qui a permis un développement du football sans précédent au sein des 211 associations membres de la FIFA grâce au programme FIFA Forward. Il a également amené l'instance dirigeante du football mondial à collaborer avec plusieurs organisations, notamment celles relevant des Nations Unies, afin d'exploiter le pouvoir unique du football pour susciter des changements sociaux positifs.

Pour clore cette journée riche en émotions, M. Infantino est entré sur la pelouse du stade Oreste Granillo, devant près de 15 000 spectateurs, pour participer à un match de bienfaisance auquel ont pris part plusieurs joueurs italiens de renom, dont Roberto Baggio, finaliste de la Coupe du monde de la FIFA 1994, et Francesco Totti, vainqueur de l’édition 2006.