Le Président de la FIFA et son homologue philippin échangent sur le développement des talents

Gianni Infantino et John Gutierrez, le président de la Fédération Philippine de Football (PFF), ont discuté stratégie

"Je suis ravi d’avoir rencontré John Gutierrez, le président de la Fédération Philippine de Football, à Djeddah, pour discuter avec lui de ses plans de développement des talents, mais aussi pour le féliciter de sa récente élection", a déclaré Gianni Infantino, qui s’est entretenu avec son homologue philippin en marge du Sommet exécutif du football de la FIFA 2023, programmé ce jeudi, et de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, qui aura lieu le lendemain.

"Les Philippines ont réalisé des progrès remarquables sur le terrain, à l’image de la première victoire de l’équipe nationale féminine en Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ cette année", a rappelé le Président de la FIFA. "La FIFA continue de travailler avec tout le monde afin qu’ensemble, nous puissions faire profiter tous les garçons et les filles des Philippines des joies du football et ce quel que soit leur niveau."

Le dernier Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola del’année voit les Philippines pointer au 38e rang, la meilleure performance de leur histoire, bien loin de la 53e place occupée début 2023. Au cours des douze derniers mois, les insulaires ont fait leurs grands débuts en Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et obtenu leur premier succès en phase finale, face à la Nouvelle-Zélande.

"Les filles ne sont pas les seules à nourrir de grandes ambitions au niveau international. Les hommes et les garçons peuvent, eux aussi, espérer monter beaucoup plus haut", assure le président de la PFF. "Il n’en reste pas moins que tout est parti des femmes. Comme tous nos concitoyens et concitoyennes, nous étions ravis de pouvoir montrer au reste du monde de quoi notre pays est capable."