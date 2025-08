Le Président de la FIFA et le Premier ministre espagnol évoquent les accomplissements sportifs du pays

Gianni Infantino a rencontré Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol

L’Espagne est le seul pays à détenir en même temps les trois couronnes mondiales du football féminin

Sánchez a réitéré le soutien de son pays à la FIFA

Dans le cadre d’un entretien tenu à New York, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, ont évoqué les excellents résultats footballistiques du pays et des projets de développement potentiels.

Les deux dirigeants ont également abordé les expériences partagées que le football peut offrir et la capacité de ce sport à toucher le cœur des communautés et rassembler des populations d’horizons différents. M. Sánchez en a profité pour réitérer son soutien à la FIFA et déclarer que l’Espagne est une "amie" de l’instance dirigeante du football mondial.

Après sa victoire 1-0 sur l’Angleterre en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, l’Espagne est devenue la première nation à détenir simultanément les trois titres mondiaux du football féminin, à savoir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Cet exploit remarquable illustre l’intarissable vivier de talents du football espagnol et l’engagement du pays à développer la discipline, deux éléments que le Président de la FIFA a tenu à souligner.

"J’ai félicité M. Sánchez pour l’incroyable exploit accompli par l’Espagne, qui détient désormais simultanément les trois titres mondiaux du football féminin", a déclaré Gianni Infantino en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Avec sept titres et neuf finales, l’Espagne est l’une des nations les plus performantes du XXIe siècle dans les compétitions de la FIFA. Les nombreux trophées emmagasinés (Coupe du Monde de la FIFA 2010, Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2022, Coupes du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2018 et 2022, et Coupes du Monde de Futsal de la FIFA 2000 et 2004) sont venus confirmer l’excellent travail de développement mené dans le pays.

Palmarès (depuis 2000)

Victoires (7 titres) Coupe du Monde de la FIFA 2010 Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2000 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2004 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2022 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2018 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022

Finalistes (9 fois) Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2008 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2012 Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2013 Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2003 Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2003 Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2007 Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2017 Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2018 Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2014

"Les formidables performances de l’Espagne dans le football féminin, le football masculin ou le futsal, à tous les niveaux, illustrent les efforts consentis par le pays pour le développement des jeunes joueuses et joueurs", a déclaré Gianni Infantino. "C’est un exemple à suivre pour le reste du monde et je ne peux que féliciter le Premier ministre Sánchez à cet égard."

Ces initiatives de développement et les accomplissements sur le terrain ont également été nourris par les quatre projets FIFA Forward approuvés depuis 2016.