Le Président de la FIFA célèbre un anniversaire historique pour le football lituanien

Un an après sa fondation en 1922, la LFF a intégré la communauté du football mondial. Et si l’association a été dissoute à l’incorporation de la Lituanie à l’Union Soviétique, elle a de nouveau rejoint la FIFA une fois l’indépendance du pays retrouvée en 1990. "Quand [le Président de la LFF], Edgaras [Stankevičius], m’a invité à cet événement, j’ai accepté sans aucune hésitation. Cela signifie beaucoup pour moi. Sa fédération et lui font un travail incroyable, et je suis impatient de continuer à collaborer avec lui," a déclaré le Président de la FIFA lors de son discours prononcé à Kaunas, dans l’enceinte du Stade Darius et Girėnas, tout fraîchement rénové.

"J’étais là il y a deux ans, pour la Coupe du Monde de Futsal, et nous avions abordé les sujets des stades, des infrastructures et des événements à venir. La compétition a été un franc succès. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir et a pu profiter de l’ambiance qui régnait dans le stade et dans la ville entière. Toutes les équipes qui y ont participé m’en parlent encore." "Bien évidemment, nous avions aussi parlé du manque de stades et d’infrastructures, et nous voilà aujourd’hui en train de célébrer le centième anniversaire de l’adhésion de la LFF à la FIFA dans ce très beau stade. Pour l’occasion, des FIFA Legends des quatre coins du monde se sont joints aux tout meilleurs joueurs de l’histoire du football lituanien pour profiter d’un moment de partage et de convivialité. Beaucoup de choses ont changé, et l’avenir nous réserve encore de belles promesses." En 2021, M. Infantino s’était rendu en Lituanie lors de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™️, la première compétition de la FIFA organisée par le pays balte.