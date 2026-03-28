« Le monde s’arrêtera de tourner » pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ déclare le Président de la FIFA

La prochaine Coupe du Monde de la FIFA™ sera « le plus grand spectacle de la planète », déclare le Président de la FIFA

Les investisseurs informés que l’impact économique du tournoi s’élève à environ 80 milliards de dollars US

Ronaldo, vainqueur brésilien de la Coupe du Monde de la FIFA, affirme que l’événement sera « la meilleure et la plus belle compétition de tous les temps »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré lors du sommet d’investissement FII PRIORITY à Miami, aux États-Unis, que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura un impact économique massif et a prédit que « le monde s’arrêtera de tourner » pendant le tournoi.

S’adressant aux participants du sommet, organisé par la Future Investment Initiative (une organisation à but non lucratif gérée par le Public Investment Fund, le principal fonds souverain d’Arabie saoudite), M. Infantino a souligné que la Coupe du Monde de la FIFA™, qui débutera le jeudi 11 juin 2026, sera un événement transformateur.

« Le plus grand spectacle de la planète, le plus grand spectacle sur Terre, le monde s’arrêtera de tourner. Vous savez, nous apprenons tous à l’école que la Terre tourne autour du Soleil, et autour d’elle-même. Eh bien, pendant les 39 jours de la Coupe du Monde de la FIFA, le monde s’arrêtera, et tout le monde regardera et se concentrera sur le football », a déclaré le Président de la FIFA.

Le Président de la FIFA, qui s’exprimait peu avant le discours du Président américain Donald Trump devant l’assemblée, a réaffirmé l’impact économique considérable que produira ce tournoi à 48 équipes, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Seize villes hôtes fantastiques dans ces pays, 48 équipes, 48 pays y participeront. Ils disputeront 104 matchs en 39 jours, ce qui équivaut, pour les Américains présents dans la salle, à 104 Super Bowls en un peu plus d’un mois », a-t-il déclaré.

Le Président de la FIFA a indiqué que, même avant le premier coup d’envoi au Canada, au Mexique et aux États-Unis, l’intérêt mondial pour assister à ce tournoi dans les stades se compte déjà en millions, tandis que des milliards de personnes devraient suivre l’événement à travers le monde. Ainsi, le monde s’arrêtera, et tout le monde se concentrera sur ce qui se passera en Amérique du Nord, dans 76 jours », a-t-il ajouté.

« C’est puissant, c’est important. Je pourrais vous parler, à vous qui êtes investisseurs et économistes, de l’impact économique de la Coupe du Monde de la FIFA. Il est d’environ 80 milliards de dollars US. » M. Infantino a ajouté que le tournoi créerait des centaines de milliers d’emplois et apporterait des bénéfices sociaux durables au sein des communautés.

Le Président de la FIFA était accompagné sur scène par la légende brésilienne du football Ronaldo, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA avec le Brésil en 1994 et en 2002, qui a déclaré s’attendre à ce que le tournoi soit « la meilleure et la plus belle compétition de tous les temps ».

Cet événement est également très cher au cœur de la légende brésilienne.