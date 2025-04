Le football sud-américain à l’honneur en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Six clubs sud-américains participeront à la compétition, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet 2025

Plus de 312 footballeurs sud-américains issus de neuf pays représenteront des clubs de cinq continents aux États-Unis

Pour Gianni Infantino, la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a fait rêver le monde entier

À l’occasion d'un discours prononcé dans le cadre du 80e congrès ordinaire de la CONMEBOL, Gianni Infantino a souligné la place essentielle occupée par l’Amérique du Sud dans la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. Avec plus de 300 footballeurs, le continent sera le plus représenté dans cette compétition très attendue, qui se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. On peut en outre s’attendre à ce que les supporters des six clubs sud-américains engagés fassent vibrer les 11 villes hôtes au rythme de leur passion contagieuse.

« La CONMEBOL est la confédération qui comptera le plus de joueurs dans cette compétition : au total, 312 joueurs sud-américains porteront les couleurs de clubs de cinq continents », a déclaré le Président de la FIFA dans un discours enregistré. « C’est extraordinaire. Félicitations ! Par ailleurs, le monde va pouvoir apprécier la passion et le panache des six équipes sud-américaines en lice. »

« Ce style de jeu plaît évidemment beaucoup aux spectateurs du monde entier mais ce n’est pas tout ; lorsqu’il bénéficie d’une exposition de premier plan, il contribue énormément au développement du football. Plus de cinq milliards de personnes ont suivi la dernière Coupe du Monde au Qatar. Je crois que les performances de l’Argentine et le spectacle proposé face à la France en finale – l’une des plus spectaculaires de tous les temps – ont fait rêver beaucoup de gens. »

Botafogo, le CR Flamengo, le Fluminense FC et le SE Palmeiras (Brésil), ainsi que le CA River Plate et le CA Boca Juniors (Argentine) seront présents cet été aux États-Unis, pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire du football interclubs mondial.

Les prochaines années s’annoncent riches en événements pour le continent sud-américain : celui-ci se prépare notamment à accueillir pour la première fois la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui se tiendra en 2027 au Brésil. De plus, afin de célébrer le centenaire de la compétition, trois matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, organisée conjointement par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, se dérouleront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, lequel a accueilli l'édition inaugurale de l'épreuve reine. Enfin, le Chili sera l’hôte de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, du 27 septembre au 19 octobre.

« Les trois matches de l’édition spéciale du centenaire qui auront lieu en Amérique du Sud constituent un événement exceptionnel. J’ai hâte de voir ce que l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay nous réservent », a poursuivi Gianni Infantino. « Le football féminin est aussi à l’honneur, avec l’organisation par le Brésil de la première édition de la Coupe du Monde Féminine sur le sol sud-américain, en 2027. La liste des sites retenus sera annoncée très prochainement, mais il faut d’ores et déjà s’attendre à une compétition qui mettra en valeur la qualité de la discipline, partout dans le monde. »

Douze villes (Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo) ont proposé d’accueillir des affiches de ce rendez-vous historique.