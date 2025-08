Le football envoie un message d'unité par le biais des décisions d'attribution des Coupes du Monde de la FIFA™

Le président de la FIFA s'est adressé au 77e Congrès de la CONMEBOL à Rio de Janeiro

Les décisions d'attribution se sont fondées sur "le consensus et l'unité", après consultation et un dialogue constructif

Gianni Infantino a remercié les présidents des confédérations de leur accord

Dans son discours devant le 77e Congrès de la CONMEBOL tenu à Rio de Janeiro, au Brésil, le président de la FIFA Gianni Infantino a salué les confédérations continentales pour avoir donné leur accord aux décisions d'attribution des Coupes du Monde de la FIFA 2030 et 2034™, estimant que le football avait envoyé au monde un message d'unité dont il avait grand besoin.

"Je tiens à tous vous remercier et vous féliciter, notamment les présidents des confédérations et les membres du Conseil de la FIFA, car nous avons montré au monde qu'il était possible d'atteindre un consensus et une unité dans les processus de prise de décision, a commenté le président de la FIFA. Dans notre monde où la violence est malheureusement très présente, nous avons besoin de ce type de messages de solidarité et d'unité."

À la suite d'une vaste consultation de toutes les confédérations, le Conseil de la FIFA a décidé lors de sa réunion du 4 octobre que la seule candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ serait celle conjointe du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. Trois matches se dérouleront en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour célébrer le centenaire de la première Coupe du Monde.

Il a également été convenu d’inviter les associations membres des territoires rattachés à l’AFC et à l’OFC à se porter candidates à l’accueil de l'épreuve quadriennale 2034. La FIFA a reçu une déclaration d'intérêt de la Fédération saoudienne de football avant la date butoir du 31 octobre.

Le président de la FIFA s'exprimait à la veille de la finale de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, opposant Fluminense et Boca Juniors le samedi 4 novembre au Maracanã.

Le vainqueur décrochera son billet pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie Saoudite 2023™ prévue en décembre, ainsi que pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui se déroulera aux États-Unis et réunira 32 formations pour la première fois. Jusqu'ici, Palmeiras et Flamengo, sacrés en Copa Libertadores en 2021 et 2022 respectivement, se sont déjà qualifiés et ils seront rejoints par les gagnants de la Libertadores en 2024, ainsi que deux équipes de la CONMEBOL.

Gianni Infantino a rendu hommage à Marta, qui a pris sa retraite internationale cette année après avoir représenté le Brésil lors de six Coupes du Monde Féminines de la FIFA™. Il a également évoqué les légendes brésilienne et argentine, respectivement Pelé, décédé en décembre l'an dernier, et Diego Maradona, qui nous a quittés il y a trois ans.

Il a aussi apporté son soutien à l'attaquant de Liverpool et international colombien Luis Díaz, dont le père a été kidnappé en Colombie. "Nous espérons tous un dénouement heureux", a déclaré le président de la FIFA.