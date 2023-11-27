Le Président de la FIFA plaide pour un investissement mondial en faveur du football lors de la Global Conference du Milken Institute

Le Président Infantino souligne que 70% des revenus du football sont générés en Europe

Il exhorte les États-Unis à « croire au potentiel du football »

Les revenus issus de la Coupe du Monde de la FIFA™ sont réinjectés dans le développement du football mondial

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a lancé un appel fort en faveur de l’investissement pour le football. En vue de l’objectif de l’instance visant à rendre le football véritablement mondial, il a notamment insisté sur l'opportunité que représente la discipline pour les États-Unis.

Lors de la 29e Global Conference du Milken Institute qui s’est tenue à Los Angeles (États-Unis) cette semaine, pas moins de 900 intervenants ont pris la parole devant plus de 4 000 participants pour évoquer les défis urgents qui se dressent à l’échelle mondiale. Le Président Infantino a ainsi profité de l’événement pour souligner l’immense potentiel économique du football au-delà de ses terres ancestrales.

Réunis au Waldorf Astoria Beverly Hills, les investisseurs et chefs d’entreprise les plus influents de la planète se sont vu rappeler que les revenus annuels de près de USD 300 milliards générés par le ballon rond demeurent encore largement une affaire européenne.

« À l’échelle mondiale, le football – ou le soccer, comme on dit ici, – représente une activité économique d’environ USD 3 milliards par an. Vous conviendrez sans doute que ce n’est pas négligeable. Ce n’est peut-être pas astronomique, mais certainement pas négligeable », a expliqué Gianni Infantino.

« Ce qui est remarquable, c’est que 70% de cette activité est générée en Europe, tandis que les États-Unis ne comptent que pour 3% de l’écosystème total. Figurez-vous : si les États-Unis parvenaient à réaliser 30% du chiffre atteint par les Européens – pas 100%, seulement 30%, ce qui est tout à fait raisonnable –, cela représenterait un gain de USD 100 milliards pour le PIB états-unien. »

Tout en invitant les participants à saisir cette occasion et à investir pour le football sur leur propre territoire, le Président de la FIFA a exprimé sa surprise quant à la fuite des capitaux nationaux vers les clubs européens.

« S’il y a bien une chose que je ne m’explique pas dans l’industrie du sport, c’est le fait que les Américains ne semblent pas croire en l’Amérique. Je trouve cela on ne peut plus curieux », s’est-il interrogé.

Gianni Infantino a poursuivi en affirmant son espoir de voir la Major League Soccer (MLS) continuer sur sa lancée pour devenir un championnat compétitif à l’échelle mondiale.

« Depuis 1994, la MLS a parcouru beaucoup de chemin. À l’époque, il n’y avait que dix franchises ; aujourd’hui, elles sont 30. La croissance est belle, mais il est temps de passer à la vitesse supérieure. En tant que Président de la FIFA, je rêve de voir la MLS tenir tête aux tout meilleurs championnats européens. Même chose pour la Chine, l’Arabie saoudite et le reste du globe. Ce n’est que comme cela que nous rendrons le football véritablement mondial. »

Pour y parvenir, le Président Infantino a appelé les investisseurs à faire venir les meilleurs joueurs aux États-Unis et à œuvrer pour la formation des talents nationaux.

« Cela signifie que les investisseurs états-uniens doivent croire au football états-unien. Ils doivent investir et, bien entendu, faire venir les meilleurs joueurs. Vous l’avez déjà fait avec Lionel Messi, mais vous ne pouvez pas tout miser sur un seul joueur. Vous avez besoin de recruter les plus grands noms et de former vos propres talents. »

Gianni Infantino a ensuite évoqué les enjeux économiques entourant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la première édition de la compétition à réunir 48 équipes. Il a précisé que l’événement permettra de financer le développement du football dans le monde et suscitera des retombées économiques colossales, avec une estimation de 800 000 emplois créés et des revenus à hauteur de USD 80 milliards sur l’ensemble de la planète.

« La FIFA est une organisation à but non lucratif, ce qui implique que la totalité des revenus qu’elle génère sont réinvestis dans le football mondial. En Afrique, en Asie, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Océanie, partout dans le monde », a-t-il déclaré, ajoutant que l’instance était composée de 211 associations membres.

« Nous avons un événement qui génère des revenus pour les quatre années suivantes : la Coupe du Monde. Elle dure un mois. Pendant les 47 mois restants, nous investissons ce qui a été gagné pendant ce mois dans l'organisation de compétitions féminines et de jeunes, de formations, de programmes de développement, ainsi que dans les ligues et les fédérations du monde entier.

« Sans cela, ce sont près de 150 pays qui ne pourraient pas profiter du football tel qu’ils en profitent aujourd’hui, de manière structurée et organisée », a-t-il surenchéri.

Enfin, le Président de la FIFA a tenu à insister auprès de l’assistance sur la valeur sociale du sport, en présentant la FIFA comme le « fournisseur de bonheur officiel de l’humanité ».