Gianni Infantino remercie les volontaires de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ et les invite à garder le sourire

Le Président de la FIFA a rencontré les volontaires à Cincinnati (États-Unis)

Lors de chaque compétition de la FIFA, les volontaires apportent leur contribution dans de nombreux domaines

« Tout ça, c’est grâce à vous », a déclaré le Président Infantino aux personnes présentes

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rencontré à Cincinnati des volontaires de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Il les a remerciés pour leurs efforts et a déclaré qu’ils et elles accomplissaient un travail « fantastique ».

Les volontaires sont au cœur de toutes les compétitions de la FIFA, intervenant dans des domaines tels que la logistique, l’hospitalité, la technologie et la gestion des terrains. Au total, 8 000 participent à la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes, disputée aux États-Unis.

« C’est un plaisir de vous voir ici. Ce que vous faites est formidable. Absolument fantastique. « Nous faisons toutes et tous partie d’un événement extraordinaire, la Coupe du Monde des Clubs, avec le monde qui se rassemble », a expliqué le Président Infantino aux volontaires avant le match opposant le Borussia Dortmund au Ulsan HD au TQL Stadium.

« Aujourd’hui encore, nous avons droit à un match entre une équipe allemande et une équipe coréenne,qui nous réunit dans cette belle ville de Cincinnati. C’est un stade magnifique. Et la première chose que les gens voient quand ils arrivent ici, c’est vous. C’est pour cela que j’adore ce que vous faites, et je vous remercie vraiment du fond du cœur », a-t-il ajouté. « Votre sourire, votre visage, votre gentillesse, votre passion, votre cœur : vous représentez tout ce qu’il y a de plus beau lorsqu’il est question de football ».

Au cours de cette rencontre, le Président Infantino a également remis un ballon de football à l’un des volontaires, Dirk Pastoor. Né aux Pays-Bas, il a effectué sa scolarité à Toronto (Canada) et à Louisville (États-Unis), puis est tombé amoureux du football en entraînant les équipes de ses enfants. Avant le grand rendez-vous aux États-Unis, il avait déjà eu l’occasion de voir évoluer le FC Bayern München et le Auckland City FC dans leur pays respectif.

Comme lors de chaque compétition de la FIFA, les volontaires assument des missions variées : accueillir les légendes, accompagner les supporters à leur siège, porter des drapeaux, soutenir les médias ou encore préparer les accréditations.

Avec un sourire chaleureux, des bras grands ouverts et un dévouement indéfectible, ils et elles sont les premiers à accueillir le public et les derniers à partir, faisant en sorte que tous les supporters, joueurs et invités aient le sentiment de participer à un événement réellement spécial. Véritable force motrice de cette Coupe du Monde des Clubs, œuvrant inlassablement à la fluidité de l’ensemble des opérations – petites et grandes –, ils et elles incarnent l’esprit du football, unissent les cultures et les communautés, et participent à cette page d’histoire depuis les coulisses.

« Quand les gens viennent assister à un événement sportif, une compétition de football, un rendez-vous mondial comme cette Coupe du Monde des Clubs ou la Coupe du Monde l’année prochaine, ils veulent simplement passer un bon moment, faire la fête et s’amuser avec leurs amis, leur famille, leurs enfants », a expliqué Gianni Infantino. « Et tout ça, c’est grâce à vous. Alors encore une fois, je vous remercie. Je vous embrasse toutes et tous. Continuez à profiter, gardez le sourire et apportez de la joie à ces spectateurs venus du monde entier. »