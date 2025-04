À Philadelphie, Gianni Infantino visite le site où sera installé le Fan Fest de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Philadelphie accueillera un total de 14 matches.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a visité le site sur lequel sera installé le Fan Fest de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans la ville hôte de Philadelphie, et a rencontré les dirigeants de Philadelphia Soccer 2026, le comité d’organisation local.

La ville de l’amour fraternel accueillera six matches du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et verra 48 équipes s’affronter dans 16 villes hôtes à travers trois pays : le Canada, le Mexique et les États-Unis.