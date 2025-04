Gianni Infantino, Président de la FIFA, se rend à Orlando, une ville unique de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Le Président de la FIFA a visité le Camping World Stadium et l’Inter&Co Stadium

Orlando accueillera quatre matchs de la phase de groupes et deux à élimination directe

Des projets locaux seront financés à hauteur d’1 million de dollars

Gianni Infantino, Président de la FIFA, s’est rendu à Orlando (États-Unis), où il a visité les deux stades qui accueilleront des matchs dans le cadre de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et a déclaré que la ville entrerait dans l’histoire du football.

Six matchs du tournoi, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet 2025, se joueront à Orlando et, fait unique parmi les 11 villes hôtes, ils seront répartis sur deux sites : l’imposant Camping World Stadium et l’Inter&Co Stadium, construit pour l’événement.

Des cadors européens, Manchester City, la Juventus FC et le SL Benfica, un géant d’Amérique du Sud, le CR Flamengo, un club sud-africain, le Mamelodi Sundowns, un représentant de la République de Corée, le Ulsan HD, et l’équipe la plus titrée dans l’histoire de la Champions League de l’OFC, Auckland City FC, s’y affronteront.

Accompagné de Youri Djorkaeff, Conseiller Football Senior de la FIFA et vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™ avec la France, et de Jill Ellis, Directrice du Football de la FIFA et double vainqueur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant qu’entraîneuse des États-Unis en 2015 et 2019, le Président Infantino a rencontré Buddy Dyer, maire d’Orlando, ainsi que les dirigeants du Orlando City SC et du Orlando Pride, et a échangé avec les médias locaux.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite à Orlando 01:27

« Nous sommes impatients que les habitants d’Orlando se joignent aux fans du monde entier pour remplir les stades et créer cette atmosphère dans laquelle tout le monde se sent bienvenu dans cette très, très belle ville » a déclaré Gianni Infantino. « Au cours des dernières années, Orlando est devenue une vraie ville de football, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. »

La ville a accueilli cinq matchs au Camping World Stadium, qui s’appelait alors le Citrus Bowl, lorsque les États-Unis ont organisé la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois, en 1994. La ville est représentée dans la Major League Soccer (MLS) par le Orlando City SC et dans la National Women's Soccer League (NWSL) par le Orlando Pride, qui a remporté le NWSL Shield et le NWSL Championship pour la première fois en 2024. Le Président de la FIFA a affirmé que le fait d’organiser des matchs lors du tournoi inaugural fera à nouveau entrer Orlando dans les livres d’histoire.

« Les personnes assisteront à la première édition, car la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième seront peut-être plus grandes, meilleures ou différentes, mais il n’y a qu’une première, une seule première édition. Vous participez à cette première édition, cher maire, chers amis, et votre ville est unique, car vous avez deux stades qui accueilleront des matchs de cette nouvelle compétition, » a-t-il déclaré.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite à Orlando Previous 01 / 14 FIFA President Gianni Infantino next to the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Inter&Co Stadium 02 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium 03 / 14 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Camping World Stadium 04 / 14 Group photo during FIFA President Gianni Infantino's visit to Camping World Stadium 05 / 14 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Camping World Stadium 06 / 14 FIFA President Gianni Infantino unveils the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Camping World Stadium 07 / 14 FIFA President Gianni Infantino and Orlando Mayor Buddy Dyer pose with the Official Matchball of the FIFA Club World Cup 2025 during a visit to Camping World Stadium 08 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium 09 / 14 Orlando Mayor Buddy Dyer, FIFA President Gianni Infantino, Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon and Orlando FC Chief Operating Officer and General Counsel Caesar López pose for a picture at Inter&Co Stadium 10 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Inter&Co Stadium 11 / 14 FIFA President Gianni Infantino, Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon and Orlando FC Chief Operating Officer and General Counsel Caesar López pose for a picture at Inter&Co Stadium 12 / 14 FIFA President Gianni Infantino with Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon during a visit to Inter&Co Stadium 13 / 14 FIFA President Gianni Infantino is interviewed during a visit to Camping World Stadium 14 / 14 Group photo during FIFA President Gianni Infantino's visit to Camping World Stadium Next

Si le Camping World Stadium a déjà été le théâtre de matchs exhibition par le passé, le Président Infantino a déclaré que c’est différent lorsqu’il s’agit de matchs officiels. « Certaines équipes européennes, brésiliennes ou sud-américaines sont déjà venues jouer dans ce stade…mais il s’agissait de matchs amicaux ou exhibition. Quand un vrai trophée et une dotation d’un milliard (de dollars) sont en jeu, on ne joue pas de la même façon, » a-t-il dit.