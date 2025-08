Gianni Infantino salue le travail de la Fédération de Football de Turks-et-Caicos

La TCIFA a organisé l'événement pour honorer les acteurs locaux pour leur contribution au développement du foot, sur et en dehors du terrain. Tous les fonds générés par ce gala, qui affichait complet, seront réinvestis dans le développement des jeunes et les programmes nationaux. Ont participé à l'évènement le président de la Concacaf et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani, l'ancien vice-président d'Arsenal David Dein et l'ex-attaquant de Manchester United et de l'Angleterre Andrew Cole en tant qu'invités spéciaux.