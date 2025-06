Gianni Infantino et Ronaldo : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ « rapproche les fans dans une ambiance festive »

Selon le Président de la FIFA, la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ dans son format élargi rencontre un franc succès

Ronaldo, ancien vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™, qualifie l’atmosphère de « fantastique »

Le Président Infantino insiste sur la nécessité d'investir dans des structures où les enfants peuvent jouer au football

S’exprimant lors du Sommet exécutif de la FIFA à Miami (Floride), Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est réjoui de voir les supporters réunis dans une ambiance de fête pour vivre la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. Ronaldo, double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec le Brésil, a pour sa part qualifié de « fantastique » l’atmosphère qui règne autour de cette nouvelle compétition à 32 équipes.

Lancé en 2016, le Sommet exécutif du football de la FIFA constitue une plateforme de dialogue entre les associations membres et la direction de la FIFA. Dans son discours, le Président Infantino a également évoqué l’importance d’investir dans des structures où les enfants peuvent jouer au football.

L’édition inaugurale de cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au format élargi, qui se déroule sur 12 sites haut de gamme répartis dans 11 villes hôtes des États-Unis, a connu des débuts réussis, avec des matches disputés dans des stades pleins. Avant la rencontre de leur équipe contre le SL Benfica au Hard Rock Stadium, des centaines de supporters du CA Boca Juniors ont transformé la plage de Bark Beach, à Miami, en « Boca Beach », affichant fièrement les traditionnelles couleurs bleue et jaune du club.

« La compétition réunit des joueurs du monde entier, mais aussi des fans du monde entier. Pour l’heure, nous avons vendu des billets dans plus de 130 pays, et ça continue, l’excitation monte, l’effervescence est palpable. Cela montre que le monde du football avait besoin d’une autre Coupe du Monde, d’une autre occasion de se rassembler », a déclaré le Président de la FIFA. « Nous avons besoin d’occasions de réunir les gens dans une ambiance festive, et c’est que nous faisons ici à Miami, à Los Angeles et dans les autres villes où des matches ont eu lieu ou vont avoir lieu. »

Selon lui, les supporters veulent simplement vivre un bon moment : « Ils viennent pour profiter, pour s’amuser. Le reste, ça ne les intéresse pas. Peu importe ce que certains pensent ou écrivent, ils sont là pour passer du bon temps. Les joueurs sont motivés, ils veulent gagner, ils veulent jouer et montrer qui sont les vrais champions du monde », a-t-il ajouté.

Ronaldo, de son côté, est revenu sur l’incroyable ambiance mise par les supporters du SE Palmeiras lors du duel face au FC Porto au MetLife Stadium de New York – New Jersey. « On a vu les fans brésiliens hier à New York. Et ici, on voit les supporters argentins de Boca Juniors. Ils sont partout. C’est incroyable de vivre ce moment et j’espère qu’on pourra aider, nous, le monde du football, à apporter un peu de joie à la planète et à voir des choses plus réjouissantes que ce qu’on voit en ce moment », a indiqué le légendaire avant-centre auriverde.

« La plage était remplie de supporters de Boca Juniors, en bleu et jaune. Ils ont mis une ambiance exceptionnelle, et c’est précisément le sens de cette compétition », a pour sa part commenté Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA. « Elle réunit des clubs du monde entier, elle permet d’afficher l’enthousiasme qui règne sur tous les continents, et surtout elle sera l’occasion de couronner le nouveau champion du monde des clubs. »

Le Président Infantino a également évoqué le programme FIFA Forward, par le biais duquel chaque association membre de l’instance perçoit jusqu’à USD 8 millions pour le troisième cycle du programme afin de couvrir ses coûts opérationnels et d’investir dans des projets de développement sur mesure, par exemple pour améliorer ses infrastructures ou organiser des compétitions.

« Forward doit se concentrer sur le football et son développement, sur les jeunes filles et garçons, sur les hommes et les femmes, sur les infrastructures », a-t-il insisté. « Nous avons besoin d’endroits et de structures où les enfants peuvent jouer au football. Nous investissons dans cette optique. Nous n’avons pas besoin de bureaux ni de réunions. Ce dont nous avons besoin, c’est de compétitions, de matches. Voilà notre priorité. »

À en croire Ronaldo, les États-Unis pourraient bien devenir un modèle en la matière : « Je dois dire que j’adorerais voir d’autres pays, notamment le mien, consacrer autant de moyens que les États-Unis dans le football féminin et de jeunes. On peut vraiment investir davantage dans le football. Comme l’a dit le Président Infantino, on peut faire mieux. Chaque année, on peut faire mieux, on peut investir dans le football pour offrir de meilleures conditions aux nouveaux joueurs et aux nouvelles joueuses, au football féminin.

« Il y a tant de progrès à faire. Les États-Unis nous montrent l’exemple. Regardez tout ce qu’ils font, et la manière dont le football se développe dans le pays. Ça doit être une source d’inspiration. »