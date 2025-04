Gianni Infantino rend visite aux champions du Super Bowl à Philadelphie

Le Président de la FIFA a été accueilli par les Eagles de Philadelphie à l’occasion de sa tournée des villes qui accueilleront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Rencontre avec Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie

Un million de dollars américains sera consacré à la construction de terrains réduits destinés aux enfants de la ville

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a rencontré les Eagles de Philadelphie, champions en titre du Super Bowl, et s’est rendu dans leur stade, le Lincoln Financial Field, à l’occasion de sa tournée des 11 villes qui accueilleront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Au cours de son séjour dans la Ville de l’amour fraternel, M. Infantino a également rencontré Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie, Cherelle Parker, la maire de Philadelphie, avant de découvrir l’hôtel de ville historique, où il s’est adressé au conseil municipal.

La ville de Philadelphie accueillera six rencontres de la phase de groupes et deux rencontres de la phase à élimination directe lors de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025 et qui marquera le début d’une nouvelle ère pour le football de clubs mondial.

Les formations européennes, à savoir Manchester City, Real Madrid C.F., Chelsea FC, Juventus FC et FC Salzburg, joueront toutes à Philadelphie, de même que le très populaire club brésilien du CR Flamengo et les grosses écuries africaines de l’Espérance Sportive de Tunisie et du Wydad AC.

« Cette année, nous allons vivre une nouvelle compétition, une nouvelle Coupe du Monde de la FIFA : la Coupe du Monde des 32 meilleurs clubs de la planète. De Manchester City, au Real Madrid (C.F), en passant par Chelsea (FC), et tant d’autres clubs venus d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou d’Amérique du Nord », a rappelé M. Infantino dans son allocution devant le conseil municipal. « Pour la première fois dans l’histoire, les meilleurs joueurs du monde s’affronteront pour déterminer quel club sera élu meilleur club du monde. Naturellement, le fait de se retrouver ici, à Philadelphie, dans la ville où tout a commencé il y a près de 250 ans, est un symbole à part entière. C’est ici que le rêve américain est né, et c’est ici que nous allons inaugurer la nouvelle Coupe du Monde (des Clubs) de la FIFA. »

FIFA President Gianni Infantino visits Philadelphia 01:59

À l’occasion de sa rencontre avec les Eagles de Philadelphie, le Président Infantino – accompagné dans sa tournée par Youri Djorkaeff, Conseiller Football Senior de la FIFA, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™ avec la France, et Jill Ellis, Directrice du Football de la FIFA et double vainqueur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant que coach des États-Unis en 2015 et 2019 – a rencontré le wide receiver de l’équipe, A.J. Brown, Frank Gumienny, Directeur général de la franchise, ainsi que quelques supporters. Par la suite, les supporters ont pu prendre des photos aux côtés du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et du trophée Vince Lombardi, remis aux champions du Super Bowl.

Le Lincoln Financial Field, couramment appelé le « Linc » a déjà accueilli des matches d’exhibition de clubs européens, mais c’est la première fois qu’il sera le théâtre d’une compétition internationale.

Le Président de la FIFA a également communiqué sur le million de dollars que la FIFA versera à la ville à travers le Fonds d’héritage du tournoi.

« Ensemble, nous aimerions construire des terrains de football réduits. Des mini-terrains dans les zones qui en ont le plus besoin, et organiser par la suite des activités avec des associations locales afin de faire plaisir aux garçons et aux filles de Philadelphie, leur permettre de jouer au football et de profiter de moments de partage », a-t-il déclaré. « Qu’on l’appelle football ou soccer, ce sport unit le monde. Notre objectif est de fédérer la planète ici, à Philadelphie. »