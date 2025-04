Gianni Infantino rencontre le millionième volontaire

« Les volontaires sont le cœur et le sourire de nos compétitions. La première personne que les joueurs, les journalistes ou les supporters voient en arrivant et la dernière personne qu’ils saluent en partant est toujours un volontaire. C’est la raison pour laquelle je dis que c’est votre sourire qui fait le succès de la Coupe du Monde. Soyez-en remerciés », a déclaré le Président de la FIFA.

Par le biais du programme de participation de son entreprise, Craig comptait déjà parmi les volontaires de la première Coupe du Monde de la FIFA™ organisée sur le sol américain, en 1994. « J’étais déjà volontaire il y a 31 ans. Quel souvenir éblouissant ! J’avais rejoint le programme de participation de mon entreprise et j’ai vécu une expérience incroyable, qui a changé ma vie à plus d’un titre », raconte Craig, qui a également rencontré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA et vainqueure de deux Coupes du Monde Féminine de la FIFA™ (2015 et 2019) à la tête des États-Unis.