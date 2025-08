Gianni Infantino reçoit le prix de la Personnalité sportive internationale à Dubaï

Les lauréats internationaux sont éligibles depuis 2012. La Personnalité sportive internationale de l’année est la plus haute distinction internationale – elle récompense les innovateurs qui développent le sport et renforcent l’équité des compétitions.

"Cette distinction récompense la créativité, l’innovation et l’équité dans le monde du sport. La recevoir m’emplit de fierté car, à la FIFA, nous représentons l’unité, la concurrence loyale, l’égalité et le développement durable à l’échelle mondiale. Je tiens à féliciter tous les lauréats et à exprimer ma profonde gratitude à Son Altesse le cheikh Mohammed, à Son Excellence Mattar Al Tayer et aux comités de sélection pour ce prix, qui est la plus haute distinction internationale décernée par la ville de Dubaï."