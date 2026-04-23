Gianni Infantino salue la 26e promotion du FIFA Master, de passage au siège de la FIFA

Le Président de la FIFA avait contribué au lancement de ce programme d’études supérieures en 2000, alors qu’il travaillait au Centre international d’étude du sport

SportBusiness a récemment désigné le FIFA Master meilleur cursus post-universitaire en gestion sportive d’Europe pour la 13e fois, un record

Gianni Infantino : « Nous sommes convaincus que l’expérience acquise dans le cadre du FIFA Master vous préparera à faire la différence en cette période riche en changements »

Lors de leur visite au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), les participants à la 26e édition du FIFA Master ont reçu les encouragements du Président de la FIFA, Gianni Infantino. Au total, 27 personnes issues de 18 pays suivent cette prestigieuse formation d’une durée d’un an. Actuellement engagées dans le troisième des quatre modules du cursus, elles ont notamment profité de leur passage à Zurich pour visiter le siège de la FIFA et rencontrer le Secrétaire Général de l’instance, Mattias Grafström.

« La FIFA est fière de s’associer au CIES pour soutenir ce formidable programme dont sont issus environ 75 employés de la FIFA. Nous sommes donc ravis de vous accueillir », a déclaré le Président de la FIFA dans un message vidéo, faisant référence à un projet qu’il a contribué à mettre sur pied lorsqu’il travaillait pour le Centre international d’étude du sport (CIES) à Neuchâtel (Suisse). « Le FIFA Master me tient particulièrement à cœur, et je suis fier d’avoir contribué à sa création en 2000.

« En tant que Président de la FIFA, je continuerai à défendre cette initiative unique en son genre, car soutenir le FIFA Master s’inscrit dans le cadre de la mission de la FIFA. Notre rôle ne se limite pas à organiser des compétitions et régir le football, nous sommes également chargés de veiller à la bonne santé de ce sport et de contribuer à son développement. À ce jour, plus de 700 personnes représentant plus de 120 nationalités ont déjà obtenu leur diplôme et 90% d’entre elles travaillent dans le secteur du sport. »

Le FIFA Master – Master en administration, droit et sciences humaines du sport combine enseignement de haut niveau et études de cas pratiques via l’intervention de conférenciers invités et des visites sur site. Il se déroule dans plusieurs établissements : la De Montfort University de Leicester (Angleterre) pour le module sur les sciences humaines du sport ; la SDA Bocconi School of Management de Milan, (Italie) pour le module en administration du sport ; et l’Université de Neuchâtel pour le module en droit du sport. Le cursus s’achève par un projet de fin d’études.

La promotion 2026 a par ailleurs été impliquée dans les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina (Italie). Ces expériences pratiques et la possibilité de découvrir les coulisses de grands événements font partie des éléments permettant au FIFA Master de se démarquer. D’ailleurs, alors même que les étudiants actuels entamaient leur formation en Angleterre l’an dernier, le FIFA Master était désigné meilleur cursus post-universitaire en gestion sportive d’Europe pour la 13e fois, un record.

Les participants à la 26e édition du FIFA Master en visite au siège de la FIFA (Zurich) Previous 01 / 06 FIFA Master 26th edition 02 / 06 FIFA Master 26th edition 03 / 06 FIFA Master 26th edition 04 / 06 FIFA Master 26th edition 05 / 06 FIFA Master 26th edition 06 / 06 FIFA Master 26th edition Next

« Tout comme notre monde, le secteur évolue rapidement. Nous traversons une période imprévisible et délicate, mais le potentiel reste énorme », affirmait Gianni Infantino. « Et pourtant, le sport continue d’unir et d’inspirer comme lui seul sait le faire. Nous sommes convaincus que l’expérience acquise dans le cadre du FIFA Master vous préparera à faire la différence en cette période riche en changements.