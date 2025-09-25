Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est vu remettre à New York le prix Atlantic Council Global Citizen

Cette récompense met en valeur le travail du Président Infantino pour un football véritablement mondial

Gianni Infantino a accepté le prix au nom des « six milliards de personnes qui aiment le football dans le monde entier »

Le Président français Emmanuel Macron et le Président argentin Javier Milei ont également été récompensés

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est vu remettre le prix Atlantic Council Global Citizen lors d'une cérémonie à New York, en reconnaissance de son travail pour un football véritablement mondial.

Créés pour mettre à l’honneur des personnalités remarquables qui incarnent le citoyen du monde par excellence, les Atlantic Council Global Citizen Awards ont été décernés par le passé à des figures internationales de premier plan comme le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Lors de cette 14e édition, le Président Infantino a été honoré aux côtés du Président français Emmanuel Macron et du Président argentin Javier Milei. Son prix lui a été remis par la légende de la NFL Tom Brady.

« Sous son égide, le football a franchi un palier et attiré un public plus diversifié », a déclaré le septuple vainqueur du Super Bowl. « Gianni Infantino a défendu les notions d’inclusion et d’accessibilité pour faire en sorte que ce sport appartienne à tous, des néophytes aux supporters les plus inconditionnels.

« Il a propulsé le football féminin dans une nouvelle dimension et offert une source d’inspiration à toute une nouvelle génération, en nous rappelant que le football ne se limite pas au résultat final des matches. Ce sport peut être un vecteur de paix, de dialogue, de développement, de citoyenneté mondiale. Préparation, conviction et cohésion, voici les valeurs les plus chères à mon cœur, et quand tout le monde tire dans la même direction, on peut accomplir de grandes choses. Gianni a œuvré dans ce sens, depuis le terrain au coin de la rue jusqu’aux plus grands stades du monde. »

Dans son discours de remerciement, le Président de la FIFA a souligné qu'il acceptait ce prix au nom des amateurs de football du monde entier.

FIFA President Gianni Infantino receives Atlantic Council Global Citizen award 02:07

« C’est avec fierté que je me tiens devant vous aujourd’hui pour recevoir ce prix si prestigieux, non pas en mon nom, mais en celui des six milliards de personnes dans le monde qui aiment ce magnifique sport », a déclaré Gianni Infantino devant un parterre d'anciens et actuels chefs d'État, d'ambassadeurs des Nations unies, de membres du gouvernement américain, de chefs d'entreprise internationaux et d'artistes mondialement connus.

« Notre sport, le football, est synonyme de joie, de bonheur, de sourires, de passion, d'émotion, mais il repose aussi, naturellement, sur les notions de discipline, de respect, d'esprit d'équipe et de résilience. Toutes ces valeurs positives sont assimilées par les enfants qui grandissent en jouant au football. »

Prenant acte de la passion et de l'intérêt suscités par le ballon rond à l’échelle planétaire, M. Infantino a également indiqué que la FIFA assumait pleinement la responsabilité qui est la sienne de s’appuyer sur ce formidable pouvoir d’attraction pour faire avancer la société.

« Comme vous le savez probablement, la FIFA compte 211 associations membres, ou pays membres – plus que les Nations Unies... 211, rendez-vous compte. Et toutes ont en commun une même passion, un même amour, un même enthousiasme pour ce ballon, pour ce sport autour duquel elles sont prêtes à se rassembler.

« La FIFA est une organisation qui réinvestit 100% de ses revenus dans le développement du football à travers le monde, dans la possibilité de faire rêver les enfants, filles ou garçons, dans 211 pays différents. »

L’été prochain, pendant plus d’un mois, le monde entier aura les yeux rivés sur le Canada, les États-Unis et le Mexique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ – une occasion unique de sensibiliser le public aux objectifs et aux initiatives de la FIFA en matière de responsabilité sociale.

« Chers amis, l’année prochaine, nous rassemblerons le monde entier ici, en Amérique du Nord – au Canada, aux États-Unis et au Mexique », a ajouté le Président de la FIFA. « Sept millions de personnes prendront place dans les stades. Six milliards de personnes nous regarderont depuis leur domicile. Des millions d’autres viendront sur place simplement pour participer à la fête et se réunir autour de ce qui ne sera pas uniquement le plus grand événement sportif, mais le plus grand rassemblement que le monde ait jamais vu.

« À l’heure actuelle, nous avons besoin d’occasions d’unir le monde entier, de rapprocher les gens, de réunir les peuples pour leur permettre de se rencontrer, d’échanger des idées, d’apprendre à se connaître. Tout le monde a des choses à apprendre d’autrui. C’est ça, la Coupe du Monde de la FIFA. »