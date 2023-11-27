Gianni Infantino rend hommage à l’influence et l’héritage footballistique de l’Italie lors d’un événement organisé à New York

Tenu sur une journée à New York (États-Unis), l’événement a été marqué par un match des FIFA Legends réunissant de nombreuses icônes de la Squadra Azzurra

La fondation Grow Together, qui a pour objectif de renforcer et de soutenir la communauté italo-américaine de la région de New York, est à l’origine de cet événement

Gianni Infantino : « Des journées comme celle-ci me rappellent à quel point le football crée un sentiment d’appartenance, renforce les communautés et rassemble les gens. »

Même si l’équipe nationale italienne ne participera pas à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les Italo-Américains de la région de New York et du New Jersey restent convaincus de la capacité du football à rapprocher et dynamiser les communautés.

Ce dimanche 7 juin, à New York, de nombreuses personnalités italiennes et italo-américaines, ainsi qu’une impressionnante sélection de FIFA Legends étaient présentes aux côtés du Président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de célébrer leur histoire et leur héritage communs, dans un sentiment d’unité et de fierté que seul le football est capable d’insuffler.

« Je suis presque à court de mots. Ça m’arrive très rarement, car j’ai l’habitude de m’exprimer en public. Mais c’est tellement émouvant d’être ici aujourd’hui, et de vous voir tous présents. Il y a vraiment une communauté extraordinaire ici », a déclaré Gianni Infantino dans une allocution prononcée dans l’ancienne cathédrale Saint Patrick, dans le sud de Manhattan.

Le Président de la FIFA est lui-même un fils d’immigrants italiens arrivés en Suisse avant sa naissance.

« J’ai toujours été élevé dans le respect des valeurs italiennes », a poursuivi Gianni Infantino. « Le football nous a toujours fait nous sentir Italiens, et nous a donné le sentiment d’être uniques »

La passion des Italiens pour le football et les nombreux accomplissements du football italien ont servi de toile de fond à une riche journée de célébration, organisée par la fondation Grow Together. L’organisation a été fondée en 2024 par le prêtre Don Luigi Portarulo, qui avait quitté l’Italie pour s’installer à New York deux ans plus tôt afin d’exercer son ministère auprès de la communauté catholique locale. Don Portarulo célèbre souvent la messe à l’ancienne cathédrale Saint Patrick, dont M. Infantino a souligné « l’importance capitale pour des générations d’Italiens et d’Italo-Américains ».

Grow Together a pour objectif de renforcer la communauté italo-américaine locale grâce à des programmes éducatifs et familiaux, des cours de langue, des activités sportives ainsi qu’un soutien concret.

De nombreuses personnalités étaient également présentes : Alessandra Locatelli, ministre italienne chargée des Personnes handicapées ; Giorgio Marrapodi, représentant permanent de l’Italie auprès des Nations Unies ; Giuseppe Pastorelli, consul général de l’Italie à New York ; ainsi que Giuseppe Commisso, président de la Fiorentina, dont le défunt père, Rocco Commisso, a été mis à l’honneur tout au long de la journée.

Les FIFA Legends ont également répondu présent, à commencer par les icônes de la Squadra Azzurra venus rejoindre Gianni Infantino sur l’autel de l’ancienne église Saint Patrick avant de disputer, plus tard dans la journée, un match à 7 contre 7 contre une équipe composée de représentants de la communauté locale. La liste des légendes comprenait certains des plus grands noms du football italien : Roberto Baggio, Vincenzo Iaquinta, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Christian Panucci, Andrea Pirlo, Giuseppe Rossi, Christian Vieri et Cristian Zaccardo.

« Ils n’ont pas l’air de réaliser toutes les émotions qu’ils suscitent en nous. Ils nous ont transmis ce sentiment d’appartenance à la terre de nos ancêtres », a déclaré le Président Infantino en présentant les FIFA Legends. « Le lendemain de chaque Coupe du Monde remportée, ou même de matches amicaux gagnés, nous autres Italiens vivant à l’étranger pouvions aller au bureau, à l’école ou à l’entraînement de notre l’équipe locale avec une énergie toute nouvelle, de la joie et un fort sentiment de fierté. »

Le match des FIFA Legends s’est déroulé au stade Rocco B. Commisso, au nord de Manhattan. Rocco Commisso était un immigrant italien aux États-Unis qui s’est illustré en tant que joueur de l’université de Columbia avant de fonder Mediacom Communications, un grand opérateur de télévision par câble. Il a sauvé le légendaire club du New York Cosmos de la disparition en 2017, avant de racheter la Fiorentina en 2019. Commisso a supervisé la construction du Viola Park, un centre d’entraînement ultramoderne, et vu son club atteindre deux finales consécutives de la Ligue Conférence de l’UEFA, en 2023 et 2024.

C’est son fils Giuseppe, devenu président de la Fio en janvier dernier, qui a fait en sorte que les FIFA Legends puissent fouler la pelouse du stade qui porte le nom de son illustre père.

« Quelle journée fantastique aujourd’hui ici à New York, au stade Rocco Commisso, où nous avons disputé ce match. Je tiens à remercier la famille Commisso, à commencer par Giuseppe Commisso naturellement, et tout le monde. Sans oublier, en particulier, Don Luigi (Portarulo) de la communauté italienne locale. Nous avons passé une journée formidable, et fait en sorte que tous les Italiens présents ici à New York viennent encourager les FIFA Legends italiennes », a déclaré M. Infantino après le match.

« De Roberto Baggio à Andrea Pirlo en passant par (Christian) ‘Bobo’ Vieri, toutes ces icônes sont ici avec nous aujourd’hui pour apporter un peu de joie aux Italiens qui vivent ici aux États-Unis. Ils ne verront pas leur équipe nationale à la Coupe du Monde, mais ils voient les champions de leur cœur jouer ici, sur leur terrain », a-t-il ajouté.

Cette journée joyeuse et émouvante a rappelé la force inhérente aux liens familiaux et à l’identité, et que rien ne les fait naître – ou ne les renforce – autant que le football. Malgré la déception des récentes qualifications, l’esprit et la résilience des Italiens restent plus vivants que jamais.