Le Président de la FIFA se rend au Liban et discute du développement du football avec le Président Aoun et le Premier ministre Salam

Le Président de la FIFA a rencontré le Président du Liban, Joseph Aoun, et le Premier ministre Nawaf Salam lors de sa visite dans le pays

Les discussions avec le gouvernement et la Fédération Libanaise de Football ont porté sur les prochaines étapes du développement du football dans le pays

Gianni Infantino a également reçu un passeport libanais

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est rendu au Liban, où il a rencontré le Président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam pour évoquer les prochaines étapes du développement du football dans le pays, notamment la construction d’un nouveau stade de football ainsi que le rôle que le football peut jouer dans le renforcement de la cohésion communautaire.

Le Président Infantino a par ailleurs reçu un passeport libanais en présence du ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Ahmad al-Hajjar, du président de la Fédération Libanaise de Football (LFA), Hachem Haidar, et du secrétaire général de la LFA, Jihad El-Chohof.

« En ce jour magnifique où j’ai reçu mon passeport libanais, après avoir obtenu en novembre dernier la citoyenneté – qui m’a été accordée par le Président Aoun – nous avons parlé de la construction d’un nouveau stade au Liban et de la capacité unique du football à connecter et à unir les peuples », a déclaré le Président de la FIFA à propos de ces discussions, tenues en présence de la ministre libanaise de la Jeunesse et des Sports, Nora Bayrakdarian. « Notre sport continue de démontrer qu’il peut rassembler les communautés tout en apportant un soutien essentiel en matière d’éducation et de promotion de la cohésion sociale. »

« Je me sens vraiment chez moi au Liban, et ensemble, avec le Président libanais, la Fédération Libanaise de Football, le gouvernement et le ministère des Sports, nous veillerons à ce que les amateurs de football du pays disposent de nombreuses opportunités pour découvrir le plaisir de jouer et de s’épanouir dans notre sport », a-t-il ajouté.

Le Liban a été l’un des deux premiers pays à lancer l’initiative Football for Schools de la FIFA en octobre 2019. Le programme FIFA Forward a également soutenu le développement du football national puisque la LFA a utilisé les fonds Forward pour rénover plusieurs stades et organiser des compétitions de football de base, de jeunes et féminines.

Ces améliorations se reflètent au niveau des résultats. L’équipe nationale masculine senior s’est qualifiée pour les deux dernières éditions de la Coupe d’Asie de l’AFC, en 2019 et 2023, et n’a besoin que d’un match nul lors de son dernier match – à domicile contre le Yémen le 31 mars 2026 – pour se qualifier pour l’édition 2027.