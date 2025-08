Gianni Infantino et le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies évoquent la dimension sociétale du football

"J’ai été ravi de rencontrer Dennis Francis, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, et d’évoquer avec lui le rôle que peut jouer le football dans la société et dans le secteur de l’éducation", a déclaré Gianni Infantino. "Le monde traverse une période compliquée et il est important de trouver des occasions de se rassembler. La charte des Nations Unies se focalise sur les individus et il est de notre responsabilité sociale, à tous, d’apporter de l’espoir et du réconfort dans la vie des gens. La FIFA est prête à faire sa part et à soutenir l’important travail mis en œuvre par les Nations Unis sur l’ensemble de ses plateformes. Nos compétitions rassemblent des milliards de spectateurs et téléspectateurs. Par ailleurs, la FIFA compte davantage de membres que les Nations Unies et nous souhaitons encourager nos 211 associations membres à contribuer au changement. Comme on le dit souvent dans le football : pour gagner, il faut jouer en équipe. Or la FIFA et les Nations Unies jouent dans la même équipe."