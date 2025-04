Gianni Infantino encense des hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Cincinnati, pour le stade TQL - « Un vrai bijou ».

Gianni Infantino visite un stade qui a été retenu dans le cadre de la tournée des sites de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025™

Cincinnati accueillera quatre matches de la phase de groupe lors du tournoi

Le maire Aftab Pureval salue le fort héritage germanique de Cincinnati

Le stade TQL de Cincinnati, l'un des sites de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, est l'un des plus beaux stades que Gianni Infantino ait vus, a déclaré le Président de la FIFA, alors qu'il poursuivait sa tournée des 11 villes américaines qui accueilleront le tout nouveau tournoi à 32 équipes du 14 juin au 13 juillet.

« Le stade est un vrai bijou », avait affirmé le président de la FIFA lors de sa première visite dans le stade de l’Ohio. « Il est absolument magnifique. C’est vraiment l’un des plus beaux stades de foot que j’ai pu voir. Félicitations pour ça. Félicitations à vous, au club du FC Cincinnati, à la ville et à tous ceux qui ont la vision et le rêve de faire de ce projet une réalité. J'ai aussi entendu dire que c'était une ville de baseball ou de football américain, mais c'est aussi une ville de football en réalité.»

Avant d’ajouter : « Nous aurons certains des meilleurs clubs du monde qui joueront ici... des cultures différentes, des pays différents, des équipes différentes, mais des joueurs venant du monde entier. »

FIFA President Gianni Infantino visits Cincinnati 01:46

Le stade retenu accueillera quatre matches de la phase de groupes avec des équipes venant de toute part comme les deux clubs allemands, le FC Bayern München et le Borussia Dortmund, le club autrichien le FC Salzburg, le club mexicain CF Pachuca, champion de la Concacaf, la puissance asiatique Ulsan HD de la République de Corée, le club sud-africain Mamelodi Sundowns FC et le club néo-zélandais Auckland City FC qui est d’ailleurs l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de la Ligue des Champions de l'OFC.

Accompagné de Youri Djorkaeff, conseiller principal de la FIFA en matière de football, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec la France en 1998, et de Jill Ellis, Directrice général du football, sélectionneuse victorieuse de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ avec les États-Unis en 2015 et 2019, M. Infantino a été accueilli par Jeff Berding, président et codirecteur général du FC Cincinnati, et Carl Lindner III, propriétaire contrôlant et codirecteur général. Il a également rencontré le maire de Cincinnati, Aftab Pureval.

Après avoir visité le stade, le Président de la FIFA a visité les installations d'entraînement du club et a rencontré des membres de l'équipe première de Cincinnati, qui évolue en Major League Soccer (MLS).

Inauguré en mai 2021, le stade TQL est spécialement conçu pour le football et a été élu meilleur stade de 2022 par le Sommet mondial du football (WFS). La même année, l'UNESCO lui a décerné le prestigieux Prix Versailles, le prix mondial de l'architecture et du design, dans la catégorie sports.

« C'est un honneur de contribuer à mettre en valeur notre incroyable ville et notre stade de classe mondiale, récemment élu meilleur stade de football au monde, alors que nous nous apprêtons à accueillir quelques-uns des meilleurs footballeurs professionnels ici à Cincinnati en juin », a déclaré M. Pureval, qui a évoqué les liens étroits de la ville avec l'Allemagne.

« Comme beaucoup d'entre vous le savent, Munich, en Allemagne, est notre ville jumelle. Avec la deuxième plus grande fête de la bière au monde, nous sommes particulièrement ravis d'accueillir le Bayern et le Borussia Dortmund. Deux équipes qui résonnent avec le précieux héritage germanique de notre ville.

« Nous sommes juste à côté du quartier Over-The-Rhine, où les immigrants allemands se sont installés pour la première fois et ont contribué à construire les bases de la ville de Cincinnati, et de tout ce qu'elle continue à devenir, en tant que ville remarquable et communauté très unie. »

M. Berding a déclaré qu'il s'agissait d'un moment dont il rêvait depuis la création du club en 2015. « Vous savez, lorsque Carl (Lindner III) et moi-même avons fondé le FC Cincinnati - qui fête cette année son dixième anniversaire - nous avons toujours eu pour ambition, nous l'avons dit dès la conférence de presse d'ouverture, d'amener le monde à Cincinnati et de représenter Cincinnati dans le monde entier. Et ce tournoi nous offre cette merveilleuse opportunité », a-t-il déclaré.

Le Président de la FIFA a déclaré que la ville de Cincinnati bénéficierait également du soutien qui a été identifié pour les projets sociaux locaux. « Nous sommes également véritablement conscients de notre rôle social... et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'apporter une contribution d'un million de dollars, peut-être pour construire quelques petits terrains, des mini-stades dans les zones de la ville où cela est le plus nécessaire et pour réaliser des activités communautaires avec des associations locales afin de donner le sourire aux enfants», a-t-il déclaré.