Pour Gianni Infantino, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™est un “Big Bang” footballistique

“Ils vont jouer pour ce trophée incroyable qui est, comme vous pouvez le constater, si particulier, et unique dans le monde du sport. Il représente le passé, le présent, et le futur. C’est un Big Bang, exactement, et pour nous, une compétition légendaire mérite un trophée légendaire.”

L'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, à déclaré lors de l'évènement : "Nous en avons discuté avec les joueurs cette semaine, en évoquant cette chance de participer à une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA." Il s'exprimait aux côtés de l'entraîneur d'Al Ahly, José Riveiro, les deux techniciens du match d'ouverture historique étant ainsi réunis. “Cela n’arrive que tous les quatre ans. On ne sait pas si on aura à nouveau l’occasion de jouer cette compétition. C’est comme si on parlait à un joueur d’une Coupe du Monde (de la FIFA) Ce n’est quand même pas banal, non ? Il faut concourir, mais aussi vivre pleinement le moment et l’apprécier.”