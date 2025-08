Gianni Infantino confie aux sélectionneurs que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ "a ouvert les yeux du monde"

Le Président de la FIFA s'est adressé au Forum des entraîneurs post-Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Les sélectionneurs et les sélectionneuses des 32 équipes ont été invitées à donner leur avis sur l'événement de l'année dernière

Les discussions porteront sur l'avenir du football féminin après le succès de la phase finale de 2023

Gianni Infantino, lors de l'ouverture du Forum des coaches post-Coupe du Monde Féminine de la FIFA, a déclaré que le "grand football" pratiqué lors du tournoi de l'année dernière en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande avait ouvert les yeux du monde sur le football féminin, et a souligné l'importance de tirer parti de ce succès.

Le forum de deux jours, qui s'est tenu au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, a été organisé pour permettre aux sélectioneuses et sélectionneurs des 32 équipes nationales qui ont participé l'année dernière d'échanger leurs points de vue sur des questions techniques, de compétition et d'arbitrage. Leurs points de vue, discutés avec Arsène Wenger, Directeur du Développement du football mondial à la FIFA et soutenus par Jill Ellis, double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, permettront d'améliorer le tournoi à l'avenir.

Décrivant l'événement comme "un forum très important pour l'avenir du football féminin dans le monde entier", le Président de la FIFA s'est dit honoré de se retrouver en présence des coaches et les a remerciés d'avoir fait de ce tournoi - la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA à réunir 32 équipes et à être organisée par deux nations - un énorme succès mondial.

"Les stades étaient pleins, l'ambiance était excellente et, partout dans le monde, les gens ont regardé les matches", a déclaré le Président de la FIFA, ajoutant que le tournoi a été suivi par deux milliards de personnes dans le monde et près de deux millions dans les stades.

"De nombreuses personnes dans le monde ont peut-être découvert le football féminin pour la première fois grâce au buzz... Elles ont réalisé qu'il s'agissait d'un grand sport, d'une grande performance, que de grandes athlètes jouaient ici et montraient ce qu'est le football. Cela a ouvert les yeux du monde entier et nous devons continuer sur cette lancée.

Pour la première fois, des équipes des six confédérations ont remporté un match, des équipes de cinq continents ont atteint les huitièmes de finale et quatre des huit équipes débutantes ont enregistré une première victoire historique. "Ces résultats montrent à quel point le football féminin est en bonne santé et à quel point il est devenu mondial. C'est notre tâche, notre devoir - votre tâche aussi, et votre responsabilité aussi, avec nous - de le faire grandir, de le rendre plus grand, et c'est pour cela que nous sommes ici", a-t-il déclaré.

Le Président de la FIFA a déclaré que les commentaires des coaches seraient précieux pour définir l'avenir du football féminin. Parmi les sujets abordés figuraient le projet de calendrier des matches internationaux après 2025, une compétition mondiale de clubs pour le football féminin et les nouvelles compétitions de jeunes élargies, avec la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA élargie à 24 équipes et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui sera jouée chaque année à l'avenir, avec 24 équipes également.

"Nous sommes ici pour prendre en compte vos réactions et vos commentaires", a-t-il déclaré. "C'est vous qui vivez cela au jour le jour. C'est vous qui voyez l'aspect complexe, qui voyez les difficultés, qui pouvez nous dire ce que nous pouvons mieux faire".

En travaillant ensemble, la FIFA pourrait atteindre l'objectif de voir le football féminin exister dans toutes les associations membres. "Nous devons toucher 211 pays", a ajouté le Président de la FIFA. "Si les six confédérations travaillent ensemble, je pense que nous pourrons franchir de nouvelles étapes et rendre les femmes et les jeunes filles du monde entier extrêmement fières."