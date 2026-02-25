Le Président de la FIFA assiste à l'inauguration du centre de haute performance de la Fédération colombienne de football

Le Centre d’hébergement de haute performance inauguré au siège de la FCF à Barranquilla sera utilisé par toutes les équipes nationales

« C’est à la fois un symbole et une fierté », selon Gianni Infantino, le Président de la FIFA

Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA, a également assisté à l’événement

Ce mardi 24 février, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a participé à l’inauguration du Centre d’hébergement de haute performance de la Fédération colombienne de football à son siège de Barranquilla, une installation qu'il a décrit comme étant « à la fois un symbole et une fierté ».

Au sein d’une zone de 3 857 mètres carrés, l’hôtel se compose de 48 chambres pouvant accueillir jusqu’à 69 personnes. Il comprend également une réception, des terrasses familiales et des espaces de loisirs, des installations de spa et de massages, entre autres aménagements. Le complexe est relié aux terrains, aux gymnases, aux cliniques et aux zones médicales du site, afin de former un ensemble au sein duquel les joueurs et joueuses des sélections disposent de tout le nécessaire pour bénéficier d’une préparation optimale.

« Nous inaugurons aujourd’hui à Barranquilla cet hôtel 7 étoiles qui, bien plus qu’un simple Centre d’hébergement, est un véritable symbole. C’est à la fois un symbole, et une fierté. C’est la fierté d’une ville, d’un pays, de tout un continent et du Président de la FIFA », a affirmé Gianni Infantino.

« Ce centre offrira l’opportunité aux jeunes, aux garçons et aux filles et aux équipes A de s’entraîner et de se concentrer sur le football. Plus encore : cela démontre à tous, des joueurs aux supporters en passant par les médias, l’ambition de la Colombie qui continue de démontrer pourquoi c'est une nation de football si puissante. La FIFA est fière de soutenir ce parcours. » », a ajouté le Président de la FIFA.

Cet événement, auquel ont assisté près de 230 invités, était présenté par Ramón Jesurún, président de la Fédération colombienne de football (FCF) et membre du Conseil de la FIFA. Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA, et Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football (AFA) et membre du Conseil de la FIFA, étaient eux aussi présents.

Le sélectionneur de l’équipe nationale en pleine préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Néstor Lorenzo, ainsi que des légendes du football colombien telles que Francisco Maturana, Reinaldo Rueda, Faryd Mondragón, Catalina Usme, Faustino Asprilla et René Higuita y ont également assisté, tout comme les autorités locales et des représentants des clubs colombiens.

« C’est un rêve qui se réalise. Ce Centre d’hébergement est une installation que nos footballeurs méritent. Nous ne devons pas nous contenter d’attendre de ces garçons et de ces filles qu’ils nous apportent leurs qualités techniques, physiques et humaines… Nous devons leur offrir un cadre leur permettant de bénéficier d’une préparation complète. L’infrastructure est essentielle afin d’atteindre les objectifs que nous nous fixons », a déclaré Ramón Jesurún, président de la FCF.

D’une durée de 14 mois, les travaux ont représenté un coût d’environ 10 millions de dollars (US), dont 5 financés par la Confédération Sud-Américaine de Football. « Ce que nous découvrons aujourd’hui est une infrastructure… L’argent constitue uniquement un moyen, car nous avons un objectif, car nous rêvons grand… Nous, les dirigeants, nous laisserons notre place, mais les installations resteront. Félicitations pour cette incroyable demeure ! », a affirmé Alejandro Domínguez.

Suite à l’inauguration, Infantino, Domínguez et Jesurún ont assisté à un match amical entre les sélections U-17 de la Colombie et du Brésil. Les deux nations se préparent à disputer le Championnat d’Amérique du Sud de la catégorie, une compétition qui offre 7 places qualificatives pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™.

Le nouveau Complexe d’hébergement devient désormais une pièce d’infrastructure importante du lieu dédié aux équipes nationales colombiennes à Barranquilla, un projet soutenu par le Programme FIFA Forward. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, avait également assisté à son inauguration en octobre 2021.