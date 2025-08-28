Pour le Président de la FIFA, la Coupe du Monde U-20 met en valeur « les meilleurs talents » et souligne « la mission fondamentale de la FIFA, qui est de développer le football partout dans le monde »

La compétition, qui débutera la 27 septembre 2025, se voudra également à la hauteur de son slogan, « Legends in the Making™ » (Légendes en devenir), puisque des joueurs de la trempe de Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez et Erling Haaland ont brillé lors des éditions précédentes

Les 24 équipes en lice s’affronteront sur quatre sites et le Président Infantino se dit certain qu’elles profiteront – tout comme leurs supporters – de l’« incroyable » hospitalité chilienne

À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la compétition, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025™ au Chili illustrera « la mission fondamentale de la FIFA, qui est développer le football partout dans le monde », puisque cette épreuve permet aux tout meilleurs jeunes talents de la planète de s’illustrer sur une scène mondiale.

Des superstars telles que Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez et Erling Haaland ont déjà marqué de leur empreinte la deuxième plus ancienne compétition de la FIFA. Gianni Infantino est persuadé que cette édition ne fera pas exception à la règle.

« Chers amis, dans tout juste un mois, le Chili accueillera ce qui promet d’être une magnifique édition de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA », a-t-il déclaré dans une allocution vidéo. « En plus de découvrir qui succédera à l’Uruguay, nous verrons à l’œuvre les meilleurs talents de planète football, conformément à la mission fondamentale de la FIFA qui est de développer le football partout dans le monde. Ce n’est pas un hasard si le slogan de la compétition est ‘Legends in the Making’ – Légendes en devenir. »

La 24e édition de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ débutera le 27 septembre prochain. Elle mettra aux prises 24 équipes, dont cinq anciens vainqueurs, ainsi qu’un néophyte : la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces nations tenteront de soulever le trophée au terme des 52 rencontres, qui seront disputées dans la capitale chilienne, Santiago, ainsi qu’à Valparaíso, Rancagua et Talca.

Le Chili, qui a déjà accueilli cette épreuve en 1987, organisera par là même sa cinquième compétition de la FIFA. Gianni Infantino a fait savoir que toutes celles et ceux qui se rendront au Chili pour la compétition y seront chaleureusement accueillis.

« Nous savons que l’hospitalité du peuple chilien est incroyable. Je tiens à remercier la Fédération Chilienne de Football ainsi que toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet événement extraordinaire. La tournée du trophée débutera début septembre, ce qui ne manquera pas de renforcer la ferveur autour de la compétition », a déclaré le Président de la FIFA.

« J’invite celles et ceux qui n’ont pas encore acheté leurs billets à se rendre au plus vite sur fifa.com/tickets, car cette édition s’annonce inoubliable. J’ai hâte qu’elle débute. J’embrasse chaleureusement tout le Chili, mon ami Pablo (Milad), président de la Fédération Chilienne de Football, ainsi que tous les amateurs de football dans votre superbe pays. »