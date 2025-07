La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ ouvre « un âge d’or pour le football de clubs », selon Gianni Infantino

La compétition a été un « succès retentissant », se réjouit le Président de la FIFA

Des joueurs de cinq continents sont concernés par la finale entre le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain

Le Président Infantino loue les supporters « fantastiques » et remercie la communauté du football pour son soutien

S’adressant aux médias du monde entier à la veille de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ entre le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain, à New York (États-Unis), Gianni Infantino a indiqué que la compétition marquait selon lui le début d’une nouvelle ère pour le football de clubs. Le Président de la FIFA a précisé que, même si le MetLife Stadium allait être le théâtre d’une confrontation 100% européenne, des joueurs issus de cinq continents garnissaient les deux effectifs.

« L’âge d’or du football de clubs mondial a commencé. Nous pouvons affirmer que cette Coupe du Monde des Clubs a été un succès absolument retentissant à tous points de vue », a-t-il poursuivi lors de l’événement avec la presse organisé à la Trump Tower. « On nous disait il y a quelque temps - Il y a quelques mois, voire même quelques semaines - que 'cette compétition n'aurait jamais lieu'. Eh bien, c’est arrivé, et cela a été un succès », a-t-il déclaré. « On nous disait que 'personne ne viendrait aux matches' et pourtant, en comptant la finale de demain, nous aurons accueilli près de deux millions et demi de spectateurs dans les stades. Ce qui représente environ 40 000 personnes par match. Aucun championnat au monde, à l’exception de la Premier League en Angleterre, n'enregistre une telle moyenne. »

« On nous a aussi dit que personne n’allait diffuser ça. Eh bien, nous avons conclu un contrat révolutionnaire avec DAZN pour que chaque seconde de chaque match soit retransmise aux quatre coins de la planète, gratuitement. »

« On nous a dit encore que financièrement ça ne marcherait pas, que ce serait un flop, parce que personne n’était intéressé. Eh bien je peux dire que nous avons généré plus de USD 2 milliards de recettes, presque 2,1 milliards. Pour cette compétition et ses 63 matches, cela correspond à une moyenne de USD 33 millions par match. Aucune autre compétition interclubs dans le monde aujourd’hui ne s’approche de près ou de loin d’une valeur de 33 millions par match. C’est donc déjà la compétition de clubs la plus réussie au monde, quelle que soit la perspective. » Des joueurs de 72 pays ont foulé les différentes pelouses de la compétition, 39 nationalités sont représentées au classement des buteurs et 16 nations seront présentes au sein des clubs finalistes. Cela inclut notamment la Géorgie de l'ailier parisien Khvicha Kvaratskhelia, qui n’a jamais pris part à une Coupe du Monde de la FIFA™. « Ce qui me remplit de joie et de fierté en ma qualité de Président de la FIFA, c’est de voir que dans ces deux équipes – deux grandes équipes européennes –, il y a des joueurs de cinq continents », s’est exclamé Gianni Infantino. « Nous avons des joueurs d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et, bien sûr, d’Europe. C’est une source de fierté immense, non seulement pour la FIFA. mais aussi pour le football, pour ces pays, pour ces continents qui sont représentés dans le plus grand des événements. »

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ a été un « succès retentissant », se réjouit Gianni Infantino 02:27

Le Président Infantino a également profité de l’occasion pour remercier l’ensemble de la communauté du football, dont les six confédérations qui « ont cru en ce projet », l’Association européenne des clubs (ECA), les clubs participants ainsi que leurs joueurs, entraîneurs, officiels et supporters. « Je crois que c’est le moment de dire ‘merci’ à tout le monde, parce qu’ensemble, nous avons créé quelque chose de nouveau, appelé à s’inscrire dans la durée, qui va changer le paysage du football de clubs et qui permet de placer un grand nombre de clubs et de supporters du monde entier sur la carte du football », s’est-il réjoui. « Le football est un sport mondial. C’est le sport le plus populaire au monde, on le sait. Maintenant nous sommes en mesure de le prouver, que ce soit avec la Coupe du Monde qui aura lieu l’an prochain au Canada, au Mexique et ici aux États-Unis, ou avec cette nouvelle compétition qu’est la Coupe du Monde des Clubs, qui rassemble réellement des équipes, des joueurs et des fans de toute la planète. »

Les supporters, justement, ont également été mis en avant par le Président Infantino : « Ils ont été absolument fantastiques. Nous avons eu des stades pleins. Il y a aussi eu des stades un peu moins pleins, bien sûr, mais l’ambiance a toujours été festive. Nous n’avons pas un seul incident à déplorer », s’est-il félicité. Du côté des terrains, le niveau de compétitivité affiché par les équipes du monde entier figure sans conteste parmi les autres points de satisfaction. « Des équipes de six continents différents ont obtenu au moins un point. Des équipes de tous les continents ont marqué au moins un but. Des équipes du Mexique, des États-Unis et d’Arabie saoudite se sont qualifiées pour la phase finale », a ainsi énuméré le Président Infantino. « Et nous avons vu comment l’Amérique a accueilli à bras ouverts toutes ces différentes communautés. »