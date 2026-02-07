Gianni Infantino annonce que la FIFA va distribuer 100 000 ballons à des villes des États-Unis

Le Président Infantino a déclaré que 500 villes recevraient 200 ballons chacune à l’occasion d’événements festifs organisés en marge de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La compétition « nous rassemblera autour du football et dans un esprit de bonne humeur, afin de célébrer l’humanité », a fait savoir Gianni Infantino, qui s’exprimait à l’occasion de la séance hivernale de la Conférence des maires des États-Unis (USCM) à Washington D.C.

Onze des 16 villes hôtes se trouvent aux États-Unis, à l’instar de la majorité des camps de base des équipes

Le Président de la FIFA a annoncé que la FIFA se préparait à offrir 100 000 ballons aux habitants de 500 villes états-uniennes dans le but afin de renforcer l’engouement populaire à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. S’adressant aux délégués de la Conférence des maires des États-Unis (USCM) réunis en séance hivernale à Washington D.C., Gianni Infantino a fait savoir que chacune des villes représentées par les 500 membres recevrait 200 ballons à l’approche du grand rendez-vous mondial, organisé conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ces ballons pourront servir lors d’événements festifs organisés en amont de la compétition, qui débutera officiellement le 11 juin.

« Avec 48 équipes, 104 matches et 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la Coupe du Monde 2026 nous rassemblera autour du football et dans un esprit de bonne humeur, afin de célébrer l’humanité. J’ai eu grand plaisir à rencontrer les maires des villes hôtes états-uniennes qui accueilleront le monde en 2026. Chacun de ces sites apportera sa personnalité à cet événement historique », a estimé le Président de la FIFA. Au cours de la séance, Gianni Infantino a rencontré les maires de chacune des 11 villes hôtes états-uniennes de la compétition, qui réunira pour la première fois 48 équipes. Mais les agglomérations qui serviront de cadre aux 104 affiches au programme ne sont pas les seules concernées par l’événement ; en effet, de nombreuses autres villes serviront de camps de base aux équipes en lice. En effet, 50 des 64 camps de base des équipes actuellement proposés se trouvent sur le territoire des États-Unis.