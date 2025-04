Gianni Infantino félicite la ville de Washington D.C. et annonce une contribution aux villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs 2025™ en faveur du football de base

Le Président de la FIFA remercie les participants d’un événement à Washington D.C. pour "leur contribution, leur soutien et leur passion" pour le développement du football

Gianni Infantino annonce que chacune des 11 villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ recevra une aide de USD 1 million en vue de favoriser le football de base

La capitale des États-Unis accueillera trois matches de la phase de groupes de la nouvelle compétition à 32 équipes, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a souligné le "travail sans relâche, le dévouement et l’abnégation" qui ont été consentis par la ville de Washington D.C. pour développer le football. Il a également annoncé une contribution de la FIFA de USD 1 million pour les villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ afin qu’elles puissent offrir davantage d’opportunités aux enfants de pratiquer le sport le plus populaire au monde.

La première édition de la compétition sous son nouveau format à 32 équipes débutera à Miami le 14 juin et comprendra pas moins de 63 rencontres disputées à travers 11 villes du pays. La finale se déroulera le 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey, où sera sacré le premier vainqueur de cette compétition véritablement mondiale.

FIFA President Gianni Infantino visits Washington 01:24

Quant à la capitale états-unienne, elle accueillera trois matches de la phase de groupes, qui seront disputés à l’Audi Field. À l’occasion d’un événement sur place, Gianni Infantino a assuré que l’organisation d’un tel événement aura d’immenses retombées positives pour le football dans le pays.

"Une compétition d’une telle envergure implique un travail sans relâche, un dévouement et une abnégation de longue haleine. C’est pourquoi je tiens à toutes et tous vous remercier pour la contribution, le soutien et la passion dont vous avez fait preuve pour nous aider à développer le football à travers les États-Unis et le monde entier", a déclaré le Président de la FIFA.

"C’est pour cette raison que nous avons décidé d’accorder une contribution de USD 1 million à chaque ville hôte de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, afin qu’elles puissent offrir aux jeunes filles et garçons du pays davantage d’opportunités de profiter du plaisir de jouer au football."

Lors de sa visite, Gianni Infantino a également présenté le trophée de la compétition, avant de visiter l’Audi Field, stade hôte et enceinte de résidence du D.C. United et du Washington Spirit, deux clubs phares de Major League Soccer et de la National Women’s Soccer League.

"J’ai été ravi de pouvoir présenter le trophée magnifique et futuriste de la Coupe du monde des Clubs de la FIFAÔ à Washington et de pouvoir visiter l’Audi Field. J’ai eu l'occasion de parler de la compétition à venir et de rappeler qu’elle rassemblera les meilleures équipes du monde à travers 11 villes aux États-Unis, dont leur capitale", s’est-il réjoui après sa visite du stade, où joueront le Al Ain FC, Al Hilal, la Juventus FC, le FC Salzburg, et le Wydad AC. "Des équipes issues de trois continents s’affronteront dans ce superbe stade au mois de juin et pourront pleinement profiter de cette ville merveilleuse. Nous sommes également en dialogue constant avec les principales parties prenantes concernées pour faire en sorte que les supporters bénéficient de la meilleure expérience possible et puissent célébrer le sport le plus populaire au monde."

FIFA President Gianni Infantino visits Washington, DC Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during a visit to Audi Field 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a tour at Audi Field 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino is interviewed during his visit to Audi Field 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during a visit to Audi Field 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Audi Field 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a tour at Audi Field 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino in an interview with NBC Telemundo reporter Giovanni Del Fa at Audi Field 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Audi Field 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino and D.C. United president Danita Johnson during a visit at Audi Field 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a visit at Audi Field Next

Gianni Infantino s’est ensuite entretenu avec la maire de Washington D.C., Muriel Bowser, puis a été rejoint par la directrice du Football de la FIFA, Jill Ellis, qui a fait ses premiers pas dans le football dans l’aire métropolitaine de Washington D.C.

"Washington D.C. et son aire métropolitaine ont été en première ligne dans le développement du football", a déclaré la double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAÔ en tant qu’entraîneure. "Je sais que la compétition aura d’énormes retombées positives sur la ville et que cela favorisera la croissance du football.

"Je veux diffuser notre sport auprès du plus grand nombre, et je sais que beaucoup de personnes ici vont apprécier. J’ai hâte de voir la ville se remplir de supporters venant de tout l’État, de Virginie et du Maryland. Je me réjouis qu’ils puissent vivre cette compétition et avoir la chance d’admirer les meilleurs joueurs de la planète."

Accompagné de la délégation de la FIFA, Gianni Infantino a également rencontré Danita Johnson, la présidente des Opérations commerciales du D.C. United et première femme noire à occuper une fonction de dirigeante au sein d’un club de MLS.

"Organiser la Coupe du Monde des Clubs 2025 est un immense honneur et une étape déterminante pour notre club et notre ville. Il nous tarde d’accueillir le monde à Washington D.C.", a-t-elle confié.