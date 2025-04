Charlotte, « une grande ville de football » selon Gianni Infantino, accueille la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 25™

Le Président de la FIFA visite le Bank of America Stadium ainsi que les installations d’entraînement du Charlotte FC

Charlotte accueillera quatre rencontres pendant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025

Le tournoi permettra à Charlotte de se faire un nom sur la carte mondiale du football, déclare le Président de la FIFA

Gianni Infantino, Président de la FIFA, s’est rendu à Charlotte, une des 11 villes qui accueilleront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, la décrivant comme une grande ville sportive et de football. Le Président de la FIFA a profité de son séjour de deux jours dans la « ville reine » pour visiter le Bank of America Stadium, où se joueront quatre matchs du tournoi, et rencontrer la mairesse, Vi Lyles, ainsi que David Tepper, propriétaire du Charlotte FC en Major League Soccer (MLS) et des Carolina Panthers en National Football League (NFL).

Gianni Infantino a également visité les installations d’entraînement du Charlotte FC accompagné par Zoran Kmeta, manager général du club, ce qui lui a permis de mieux comprendre le grand soin apporté au développement du football dans la région. Il a ensuite rencontré des supporters locaux dans un bar sportif. « Je suis fier que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 pose ses valises dans cette ville, car cela permettra de renforcer l’intérêt pour notre jeu ici, » a déclaré le Président de la FIFA.

Le Président de la FIFA visite le Bank of America Stadium 01:49

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui verra les 32 équipes qualifiées sur le mérite s’affronter du 14 juin au 13 juillet 2025, sera la plus grande compétition de clubs et la plus inclusive jamais organisée. Son vainqueur pourra légitimement être déclaré champion du monde des clubs officiel de la FIFA.

Le premier match à Charlotte se jouera le 22 juin et opposera le CF Pachuca, vainqueur de la Champions Cup de la Concacaf, au Real Madrid, actuel champion d’Europe et l’un des clubs les plus emblématiques et les plus titrés au monde. Deux jours plus tard, les fans locaux auront également la chance d’assister à un choc entre le club allemand du FC Bayern Munich, plusieurs fois champions d’Europe, et le légendaire club portugais du SL Benfica, puis à deux matchs encore plus alléchants des barrages.

Si le Real Madrid et le Bayern Munich ont déjà joué dans le Bank of America Stadium, ce sera la première fois que l’enceinte accueille des équipes européennes pour un match officiel.

« Charlotte était déjà une grande ville sportive, mais elle est aussi devenue une grande ville de football. Nous souhaitons apporter ici ce qui se fait de mieux au monde, » a déclaré Gianni Infantino, qui était accompagné lors de sa visite par Youri Djorkaeff, Conseiller Football de la FIFA et vainqueur de la Coupe du Monde™ avec la France en 1998, et Jill Ellis, qui a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant que sélectionneuse des États-Unis en 2015 et 2019.

« Nous amenons une Coupe du Monde (des Clubs de la FIFA) ici cet été. C’est un nouveau trophée, et il est évidemment exceptionnel » a-t-il dit. « Cette première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA de l’histoire déterminera laquelle des 32 équipes est réellement la meilleure. »

« Nous voulons montrer au monde ce qu’est Charlotte » a-t-il ajouté. « De grands matchs vont se dérouler ici … ils viendront ici et soudain, le monde, car ces équipes et les clubs tels que le Real Madrid ont des millions de fans à travers la planète, soudain le monde entier découvrira qu’il existe une ville qui s’appelle Charlotte en Amérique, avec un stade fantastique, des habitants extraordinaires et des fans de football incroyables. Et grâce à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, vous aurez votre nom sur la carte du monde. »