La Coupe du Monde de la FIFA 2030™ sur toutes les lèvres à l’occasion de la rencontre entre Gianni Infantino et la délégation sud-américaine

Le Président de la FIFA s’entretient avec les chefs d’État du Paraguay et de l’Uruguay, ainsi qu’avec les présidents des confédérations et des associations nationales.

Pour le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay organiseront une rencontre chacun lors de l’édition2030 de la compétition

La réunion s’est tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est entretenu avec les dirigeants de trois pays d’Amérique du Sud (l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay) qui accueilleront des matches dans le cadre des célébrations exceptionnelles organisées pour le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2030.

À l’occasion du 100e anniversaire de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, qui s’est tenue en Uruguay en 1930, un match de l’édition 2030 sera organisé dans chacun des trois pays sud-américains, tandis que les autres rencontres se disputeront sur les sols du Maroc, du Portugal et de l’Espagne, trio organisateur de l’événement.

« Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur de rencontrer le président du Paraguay, Santiago Peña, et le président de l’Uruguay, Yamandú Orsi, ainsi que le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, le président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, le président de la Fédération paraguayenne de football, Robert Harrison, et le président de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso à New York », a déclaré le Président de la FIFA, accompagné du secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, lors de la réunion qui s’est tenue au cours de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies 2025.

« On a évoqué l’idée d’unir le monde dans leurs beaux pays lors des matches de célébration du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 », a-t-il ajouté. « Ce fut un réel plaisir de constater qu’ils partageaient la même vision, celle de faire honneur à l’histoire de notre sport tout en glorifiant le présent et en inspirant les générations futures. Je les ai également félicités pour la qualification de leur pays respectif à la Coupe du Monde de la FIFA qui aura lieu l’année prochaine. »

La décision de ce format inédit a été prise à l’unanimité lors du Congrès extraordinaire de la FIFA qui a réuni virtuellement les 211 associations membres de la FIFA en décembre 2024.

M. Infantino a fait part de sa confiance quant au fait que les pouvoirs publics et les instances dirigeantes du football des trois pays veilleront à ce que cet événement historique soit célébré comme il se doit.

« Sous leur impulsion, le football a fait d’énormes progrès et continue d’offrir des opportunités aux jeunes », a ajouté le Président de la FIFA. « Ensemble, on veillera à ce que les fans de foot de ces pays, et de tout le continent sud-américain, puissent vivre un moment spécial en 2030. »

Le match d’ouverture se jouera à l’Estadio Centenario, dans la capitale uruguayenne Montevideo, où s’est disputée la toute première finale de la Coupe du Monde de la FIFA, le 30 juillet 1930, qui a vu le pays hôte triompher de l’Argentine 4-2.

Yamandú Orsi, président de l’Uruguay, a déclaré que le match d’ouverture serait un hommage à l’histoire du football et mettrait à l’honneur l’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA.

« C’est un honneur pour nous. C’est la reconnaissance de ce que ces gens ont créé il y a 100 ans, mais c’est aussi une façon de comprendre que le football, qui occupe une place si importante dans la culture de la région du Rio de la Plata et de l’Amérique du Sud, est bien plus qu’un sport : il fait partie de notre ADN », a déclaré M. Orsi.

« Certes, le jeu évolue et la technologie progresse, mais c’est également important de reconnaître cette histoire qui nous honore et nous remplit de fierté. »

FIFA President Gianni Infantino and FIFA Secretary General Mattias Grafström holding talks with the heads of state of Paraguay and Uruguay, together with confederation and national associations presidents
FIFA President Gianni Infantino welcomes Paraguay President Santiago Peña
Uruguayan Football Association President Ignacio Alonso, FIFA President Gianni Infantino and Uruguay President Yamandú Orsi
CONMEBOL President Alejandro Domínguez, Uruguay President Yamandú Orsi and FIFA President Gianni Infantino