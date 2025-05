La Coupe du Monde de la FIFA 2034™ offre d’importantes opportunités d’investissement en Arabie saoudite, a affirmé Gianni Infantino

Le Président de la FIFA s’est exprimé lors du Forum d’investissement saoudo-américain organisé à Riyad (Arabie saoudite)

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé lors du Forum d’investissement saoudo-américain organisé à Riyad, la capitale saoudienne. Il en a profité pour mettre en lumière les importantes opportunités d’investissement offertes par la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ qui se tiendra en Arabie saoudite. Il a également évoqué la croissance du football féminin, précisant que la FIFA s’était fixée pour objectif – à terme – de générer USD 1 milliard de revenus grâce à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

En marge de l’événement, le Président Infantino s’est entretenu avec Richard Attias, fondateur et président du cabinet Richard Attias and Associates, et président du comité exécutif du FII Institute. Il a en outre posé avec le ballon de match officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Cette compétition réunira 32 équipes aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet prochains, dont Al Hilal, pensionnaire du championnat saoudien.

Le Président de la FIFA a profité de sa présence au Forum pour rappeler la portée de la Coupe du Monde de la FIFA™. « C’est un événement qui offre d’importantes opportunités. Il y a cinq milliards d’amateurs et amatrices de football à travers le monde. C’est à nous de trouver des solutions pour unir toutes ces personnes, qui suivront de près les 104 matches de la Coupe du Monde programmés en un mois – 104 rencontres qui seront autant de Super Bowls. « Une compétition de l’ampleur de la Coupe du Monde peut véritablement faire bouger les lignes. Pas seulement dans un pays ou dans une région, mais à l’échelle planétaire. Comme vous le savez, le football est le sport le plus populaire au monde : il rassemble cinq milliards de supporters et supportrices issus des quatre coins de la planète. » La Coupe du Monde de la FIFA 2034 sera la première édition à 48 équipes organisée par un seul pays. Elle sera l’occasion pour l’Arabie saoudite de mettre en avant la richesse de sa culture, son dynamisme et son profond amour pour le football. Par ailleurs, la capacité du pays à accueillir des événements de classe mondiale – et notamment dans le domaine sportif –, n’est plus à faire : hôte de la toute première édition des FIFA Series™ en 2024 et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie saoudite 2023™, le pays se prépare à accueillir l’édition 2027 de la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC.

Selon le Président de la FIFA, des pays tels que l’Arabie saoudite peuvent aider le football à atteindre son potentiel sur le plan financier. « Le PIB annuel du football mondial avoisine aujourd’hui USD 270 milliards, dont environ 70% sont générés en Europe », a-t-il déclaré.

Soulignant que le PIB européen est nettement inférieur au PIB mondial, Gianni Infantino a ajouté : « Si la contribution du reste du monde, et en particulier celle de l’Arabie saoudite ou des États-Unis, atteignait ne serait-ce que 20% de celle de l’Europe, alors nous pourrions atteindre un chiffre de USD 500 milliards, voire plus, pour notre sport. Le potentiel du football est énorme. »

Le Président de la FIFA avait un message simple pour tous les investisseurs du monde entier : « Investissez dans le football, c’est le meilleur investissement que vous puissiez faire ! »

Il est également revenu sur la capacité du football rassembler les individus. « Nous parlons de cinq milliards de personnes qui n’ont potentiellement que le football en commun. Au-delà des différences linguistiques, de religion, de sexe ou d’origine sociale, ces cinq milliards de personnes partagent toutes un attachement viscéral, un amour profond, une véritable passion pour le football. Au bout du compte, ce sont les émotions qu’elles éprouvent grâce au football qui les unit. » Gianni Infantino a également mentionné les nouvelles opportunités offertes par le football féminin, en particulier depuis la décision prise le 9 mai dernier par le Conseil de la FIFA d’élargir le plateau de la compétition, qui passera de 32 à 48 équipes dès 2031.