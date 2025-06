Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ au cœur des discussions entre Gianni Infantino et le président de la Fédération royale espagnole de football

“Je suis enchanté d’avoir pu rencontrer Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, ici à Miami. Tout au long de sa carrière, il a démontré sa grande passion et son amour pour le football. Aujourd’hui, en tant que dirigeant du football espagnol, il transmet cet enthousiasme et cette expérience de manière très positive”, a déclaré Gianni Infantino à propos de Rafael Louzán, élu le 16 décembre 2024 après avoir été président de la Fédération galicienne de football (RFGF) et vice-président de la RFEF. Tout le monde a pu témoigner des récentes performances des équipes espagnoles, toutes catégories confondues. Je suis certain que le président Louzán et son équipe sauront s’appuyer sur ces résultats. Ils joueront également un premier rôle à l’approche de 2030 et de cette célébration unique du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA. Je suis persuadé que la RFEF et l’Espagne – aux côtés de leurs coorganisateurs, le Maroc et le Portugal – feront de cet événement une véritable fête mondiale du football, et nous serons toujours là pour les accompagner.”