Gianni Infantino, le Président de la FIFA, déclare que nous sommes « réunis pour célébrer » lors du tirage au sort final festif de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

En compagnie des chefs d’État des trois pays hôtes, Gianni Infantino a invité le monde entier à un tirage au sort historique.

Les pays qualifiés pour les barrages et la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ ont découvert leurs adversaires au John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Gianni Infantino a déclaré que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera « simplement et à jamais, le plus grand événement de l’histoire de l’humanité »

En présence de superstars réunies dans l’après-midi à Washington D.C., Gianni Infantino, Président de la FIFA, a invité le monde entier au tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. De nombreuses têtes d’affiche et présentateurs ont rejoint trois chefs d’État pour présenter le tournoi le plus important de l’histoire du football.

« Ce n’est pas un simple tirage au sort, car nous sommes en Amérique. Et en Amérique, nous devons offrir du spectacle » a dit Gianni Infantino au John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Le tirage au sort final a donc été spectaculaire, notamment grâce aux concerts d’Andrea Bocelli, Lauryn Hill, Robbie Williams et Nicole Scherzinger, et à l’atmosphère chaleureuse et festive d’un événement co-présenté par Heidi Klum et Kevin Hart.

Le divertissement n’était qu’une entrée en matière avant le tirage au sort traditionnel qui a réparti les équipes participantes en douze groupes, et tracé le chemin qui pourrait les conduire au sacre mondial. La visibilité et l’envergure sans précédent de cette compétition exigeaient un tirage au sort exceptionnel, tant sur le fond que sur la forme. Gianni Infantino a d'abord rappelé toute l’importance et l’ampleur d’une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui s’annonce hors normes.

« C’est bien plus qu’un simple événement sportif. Ce sera simplement et à jamais, le plus grand événement de l’histoire de l’humanité » a-t-il indiqué.

« Nous avons trois pays magnifiques : Le Mexique, le Canada et les états-Unis. Nous avons 16 merveilleuses villes hôtes. Nous aurons 48 grandes équipes représentant autant de pays du monde, qui s’affronteront pour devenir, au terme de 104 rencontres, le seul et unique champion du monde », a poursuivi le Président de la FIFA. « Cet été s’annonce passionnant, du 11 juin au 19 juillet. Ce sera unique. Ce sera grandiose. »

Des légendes du sport nord-américain, à savoir Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge et Shaquille O’Neal ont participé au tirage des groupes sous la direction de Rio Ferdinand et Samantha Johnson. Ils ont délivré une prestation impeccable dans le cadre d’un processus complexe et trépidant, en faisant preuve d’un sang-froid exceptionnel après avoir vu leur rôles remis en question juste avant de monter sur scène.

« Beaucoup de choses ont été écrites à propos du tirage au sort, du nom des assistant(e)s, des personnes chargées du tirage et ainsi de suite. Eh bien, tout a changé ! Nous venons à l’instant de décider de tout chambouler » a déclaré Gianni Infantino sur le ton de la plaisanterie avant de commencer le tirage officiel.

Il a ensuite invité le Président des États-Unis, Donald Trump, son homologue mexicaine, Claudia Sheinbaum, et le Premier ministre canadien, Mark Carney à prendre place sur la scène principale du Kennedy Center. Les chefs d’État des trois pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui conjuguent leurs efforts pour organiser l’événement sportif le plus important de la planète, ont participé à une répétition générale émouvante, chacun tirant le nom de son pays avant de sourire le temps d’un selfie en compagnie du Président de la FIFA.

C’était dans l’esprit du moment.

« Aujourd’hui, nous sommes bien sûr réunis pour célébrer, pour être heureux. N’oublions jamais de nous amuser » a-t-il précisé. Il en a fait la preuve en appelant tour à tour les Américains, Canadiens et Mexicains du public à laisser retentir toute leur ferveur patriotique, pour donner le ton d’une après-midi mémorable et planter le décor de la plus grande fête du football jamais organisée, en juin et juillet 2026.

« Le football, c’est le langage de la passion, donc celui de l’amour et de la joie. Il faut savoir que la FIFA est le fournisseur officiel de la joie dans l’humanité depuis plus de cent ans » a-t-il ainsi conclu.