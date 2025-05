« Nous formons tous, une seule et même équipe », déclare Gianni Infantino à l’occasion de la Journée mondiale du football célébrée par l’assemblée générale des Nations Unies (ONU)

« Nous partageons un lien incroyable et indestructible : notre passion pour le plus beau des sports », a déclaré le Président de la FIFA devant l’assemblée générale des Nations Unies.

La Journée mondiale du football a été instaurée par une résolution adoptée à l’unanimité afin de marquer le centenaire du tournoi olympique de football de 1924 à Paris

M. Infantino a annoncé qu’elle serait intégrée à la Semaine mondiale du football de la FIFA, dont la première édition se tiendra du 21 au 25 mai 2025

Dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale du football, organisée pour la première fois lors de la Semaine mondiale du football de la FIFA, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré aux membres de l’assemblée générale des Nations Unies et aux passionnés de football : « Nous formons tous une seule et même équipe ».

En mai 2024, le Bahreïn, la Libye et le Tadjikistan ont présenté une proposition conjointe. Celle-ci a conduit à l’adoption de la résolution A/RES/78/281 lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 7 mai 2024, et à la proclamation d’une Journée mondiale du football, célébrée chaque année le 25 mai.

Cette date a été choisie pour marquer le centenaire du lancement du tournoi olympique de football de 1924 à Paris, en France. Ce tournoi est décrit, sur le site de l’ONU dédié à cette Journée, comme « le premier tournoi international de football de l’histoire réunissant tous les continents ». Elle coïncide également avec la décision prise lors du 17e Congrès de la FIFA à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1928, de créer la Coupe du Monde de la FIFA™.

La FIFA, fondée le 21 mai 1904 et célébrant son 120e anniversaire en 2024, a proposé d’instituer une Semaine mondiale du football de la FIFA. Cette proposition a été soutenue par l’Ambassadeur Jamal Fares Al-Rowaiei, représentant permanent du Royaume de Bahreïn, au nom des cofacilitateurs de la résolution A/RES/78/281. Il a également exprimé sa gratitude pour la collaboration avec la FIFA et le tout nouveau Groupe des amis du football aux Nations Unies « afin de promouvoir et de célébrer ce sport fantastique ».

Dans son message vidéo adressé aux participants à la célébration de la Journée mondiale du football 2025, le jeudi 22 mai au siège de l’ONU à New York, États-Unis, le Président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré : « Aujourd’hui, nous formons tous une seule et même équipe. Une équipe internationale passionnée de football, qui célèbre la Journée mondiale du football dans le cadre de la toute première Semaine mondiale du football de la FIFA ». Tout en reprenant le thème de la Semaine mondiale du football de la FIFA 2025 : ‘Ensemble, nous sommes plus forts’. « L’an dernier, 193 nations ont adopté à l’unanimité la Journée mondiale du football à l’assemblée générale des Nations Unies. Cela prouve, une fois encore, que le football réunit le monde. Quelle que soit notre culture, notre langue, la couleur de notre peau ou celle de notre maillot, nous partageons un lien incroyable et indestructible : notre passion pour le ballon rond. »

La FIFA collabore avec de nombreuses agences et bureaux des Nations Unies, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNHCR l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ONU Femmes, le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Afin de sensibiliser et de faire progresser les Objectifs de développement durable des Nations Unies, ces partenariats sont mis en avant lors des tournois de la FIFA, y compris les compétitions phares comme la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. « Le football est universel et le football appartient à tous. Le football a le pouvoir de transformer la société et il peut même changer le monde. Il a déjà fait ses preuves à bien des égards, et ce dans l’ensemble de nos 211 associations membres (de la FIFA) », a ajouté M. Infantino. « La FIFA s’engage à continuer d’exploiter cette force, ce pouvoir que possède le football, pour promouvoir la paix, le développement, l’émancipation sociale, le bien-être physique et la santé. À ce titre, j’espère que vous participerez activement à la célébration de la Journée mondiale du football ainsi qu’à la première Semaine mondiale du football de la FIFA. Et je vous encourage à créer un lien avec le football, pour profiter et partager ce sport exceptionnel qui est notre bien commun. »

Les délégués, dont beaucoup portaient le maillot de leur pays ou de leur club préféré, accompagnés de leurs enfants fans de football, ont également entendu les discours de l’Ambassadeur Al-Rowaiei, du président de la Fédération de football du Tadjikistan Rustam Emomali, de la maire adjointe de New York Camille Joseph Varlack, du représentant permanent de la Libye aux Nations Unies Taher M. El-Sonni, d’Alison Qualter Berna, responsable mondiale des partenariats stratégiques pour le sport et le divertissement à l’UNICEF, ainsi que de Philemon Yang, président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.