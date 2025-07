Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ exposé à la célèbre Trump Tower

La cérémonie de présentation s’est déroulée en présence de Gianni Infantino, Eric Trump et Ronaldo

Les supporters pourront approcher le trophée pendant cinq jours

La FIFA ouvre un bureau de représentation dans la Trump Tower

Après une incroyable tournée qui l’a conduit dans les villes des 32 clubs participants, l’emblématique trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ fait étape cette semaine dans le cœur de New York, à Manhattan, et plus précisément à la Trump Tower. Le prestigieux immeuble abritera la récompense la plus convoitée du football interclubs avant la finale de la compétition prévue ce 13 juillet au MetLife Stadium, offrant aux supporters l’occasion de l’admirer de près.

« C’est un grand honneur que d’être aujourd’hui à la Trump Tower, non seulement pour présenter officiellement le trophée de la Coupe du Monde des Clubs à New York, mais aussi pour annoncer qu’il y restera exposé jusqu’à la finale, pour que tout le monde, et chaque fan de football, puisse en profiter », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est également déroulée en présence d’Eric Trump et de Ronaldo, légende du football brésilien.

FIFA Club World Cup™ Trophy presented at Trump Tower 02:44

Non sans oublier de remercier Donald Trump et son gouvernement des États-Unis pour leur « incroyable » soutien dans l’organisation de la compétition, le Président Infantino a ajouté : « Nous avons rassemblé des supporters du monde entier, de 168 pays... Et jusqu’à maintenant, 2,26 millions de spectateurs se sont massés dans les stades. Les émotions et la passion affichées par les fans dans les tribunes et les joueurs sur le terrain ont été vraiment incroyables. Des joueurs de 72 pays différents ont participé à cette Coupe du Monde des Clubs. Des équipes des six continents ont marqué au moins un but et inscrit au moins un point. C’est la preuve que le football, ou soccer, est mondial. »

Selon lui, la compétition a rapproché les peuples pour faire la fête dans un esprit d’harmonie. « C’est ce que fait le football, c’est ce que veut faire la FIFA – rassembler le monde. Et un de nos slogans, pour cette Coupe du Monde des Clubs, c’est justement de ‘s’unir pour la paix’. Nous avons besoin de paix en ces temps difficiles, et nous travaillons tous en ce sens. Il est très important de montrer que les gens peuvent se rassembler dans une ambiance paisible et célébrer la beauté du football, bien sûr, mais aussi celle d’être ensemble et de passer un bon moment en bonne compagnie. »

De son côté, Eric Trump a remercié la FIFA et le Président Infantino d’avoir accordé les droits d’organisation de la compétition aux États-Unis. « En mon nom, au nom de New York, au nom de la Trump Organization et de toutes les personnes qui travaillent dans cette tour : nous vous aimons. Nous sommes honorés et enthousiasmés par tout ce que la FIFA fait ici », a-t-il indiqué devant un public au sein duquel se trouvaient notamment des membre du Conseil de la FIFA, plusieurs FIFA Legends et d’autres dignitaires.

« La compétition arrive un peu tard, monsieur le Président. J’aurais bien aimé la disputer moi-même », a ensuite plaisanté Ronaldo, double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec le Brésil. « Ça m’aurait probablement coûté quelques jours de vacances, mais ce n’est pas grave, parce que franchement, c’est incroyable. Les gens au Brésil, dans le monde entier... Tout le monde pense que c’est un rendez-vous fantastique, surtout pour les supporters dans les stades. »

Le Président Infantino a profité de l’occasion pour annoncer l’ouverture d’un bureau de représentation de la FIFA dans la Trump Tower, afin de renforcer la présence de l’instance aux États-Unis. Cela fait suite à l’inauguration, à l’été 2023, de l’antenne de la FIFA à Miami. Celle-ci accueille la division Juridique et Conformité ainsi que le personnel impliqué dans la livraison opérationnelle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« La FIFA est une organisation internationale et pour être présente au niveau mondial, elle doit être ancrée à l’échelle locale. Il faut être partout, et ça inclut donc New York, que ce soit pour la Coupe du Monde des Clubs cette année et la Coupe du Monde l’an prochain, ou en ce qui concerne nos bureaux », a-t-il précisé.

« C’est pourquoi nous ouvrons aujourd’hui un bureau de la FIFA ici, dans la Trump Tower. Merci à Eric [Trump], merci à tout le monde. Merci aussi, évidemment, au président Trump, qui est un grand amateur de football, lui et toute sa famille. Nous avons reçu un soutien énorme de la part du gouvernement et du président par le biais du groupe de travail de la Maison Blanche, pour la Coupe du Monde des Clubs en ce moment et pour la Coupe du Monde en 2026. Je salue aussi les autorités locales de New York – New Jersey et de toutes les villes hôtes. Vous avez été fantastiques et cela a permis de faire de cette Coupe du Monde des Clubs un succès retentissant jusqu’à présent. »

The Big Apple est une ville historique du football aux États-Unis. Pelé et Franz Beckenbauer ont rejoint le New York Cosmos dans les années 1970, tandis que le Giants Stadium a accueilli des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 1999.

À l’approche des trois derniers matches de la Coupe du Monde des Clubs au MetLife Stadium cette semaine – les demi-finales entre le Fluminense FC et Chelsea FC (le 8 juillet à 15h00 ET) ainsi qu’entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid C.F. (le 9 juillet à 15h00 ET), puis la finale (le 13 juillet à 15h00 ET) –, les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur FIFA.com/tickets afin de se procurer des billets.