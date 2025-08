Le Président de la FIFA exprime ses condoléances à la famille et aux amis de Grant Wahl

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Grant Wahl après avoir appris la triste nouvelle de son décès alors qu'il faisait un reportage à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ à Doha. "C'est avec incrédulité et une immense tristesse que j'ai appris le décès du célèbre journaliste sportif Grant Wahl, alors qu'il couvrait un quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar", a déclaré le Président de la FIFA. "Il y a quelques jours à peine, Grant a été reconnu par la FIFA et l'AIPS pour sa contribution aux reportages sur huit Coupes du Monde de la FIFA consécutives, et sa carrière comprenait également la participation à plusieurs Coupes du Monde Féminines de la FIFA, ainsi qu'à une multitude d'autres événements sportifs internationaux. Son amour pour le football était immense et ses reportages manqueront à tous ceux qui suivent le football mondial." "Au nom de la FIFA et de la communauté du football, nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa femme Céline, sa famille et ses amis en ces moments les plus difficiles."