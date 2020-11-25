Le football en deuil suite au décès de Diego Maradona

Le football est en deuil après que l'un des plus prodigieux talents du sport, Diego Maradona, est décédé dans sa ville natale Bueno Aires.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a tenu à lui rendre un hommage personnel : "Aujourd'hui est un jour incroyablement triste. Notre Diego nous a quittés. Nos cœurs - ceux de tous ceux qui l'aimaient pour ce qu'il était, et pour ce qu'il représentait - ont cessé de battre pour un moment. Notre silence, nos larmes, notre peine, sont les seules choses que nous ressentons profondément en nous en ce jour".

"J'ai toujours dit, et je peux encore le répéter maintenant, encore plus convaincu que jamais : ce que Diego a donné au football, à nous tous qui sommes des amoureux du football, est unique. C'est, à son image, simplement immense... Diego mérite notre éternelle gratitude pour cela, pour nous avoir émerveillés avec son incroyable talent, pour avoir été si unique : pour avoir été Diego Armando Maradona, une légende, un héros, et... un homme", a-t-il ajouté.