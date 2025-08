La FIFA s'associe à Algorand

L’instance dirigeante du football mondial va s’associer à Algorand, l’entreprise de technologie blockchain verte

Algorand deviendra ainsi la plate-forme blockchain officielle de la FIFA

Le Président de la FIFA Gianni Infantino et le fondateur d’Algorand Silvio Micali ont fait une déclaration commune, depuis Los Angeles (États-Unis)

La FIFA s’associe à l’entreprise de blockchain Algorand dans le cadre d'un accord portant à la fois sur le parrainage et les questions techniques.

Selon les termes du contrat, Algorand deviendra la plate-forme blockchain officielle de la FIFA et proposera une solution de portefeuille blockchain officielle. En outre, elle figurera parmi les supporters régionaux de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ en Amérique du Nord et en Europe. L’entreprise bénéficiera également du titre de sponsor officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™.

La technologie blockchain permet l’enregistrement et la distribution de données non-éditables sur des réseaux numériques. Elle facilite par ailleurs l’innovation et contribue à un échange sécurisé et sans interférence de biens, comme les jetons non fongibles, via des portefeuilles numériques.

Enfin, Algorand aidera la FIFA à développer sa stratégie patrimoniale numérique ; de son côté, la FIFA fournira à l’entreprise certains avantages en termes de publicité, d’exposition médiatique et de promotion.

Le Président de la FIFA s’est exprimé dans le cadre de cette annonce : "Nous sommes ravis de nous associer à Algorand. Cette collaboration témoigne de la volonté de la FIFA de rechercher des solutions innovantes pour faire émerger de nouvelles sources de revenus durables, qui seront réinvestis dans le football. C’est l’une des conditions de la transparence envers les acteurs du football et les supporters du monde entier – un élément essentiel de notre vision pour un football véritablement mondial. J’ai toutes les raisons d’espérer que notre association avec Algorand sera longue et fructueuse".

Romy Gai, Directeur des Affaires de la FIFA, s’est lui aussi félicité de cette annonce : "C’est un tournant important pour la FIFA, qui fait son entrée dans le monde des blockchains. Cette technologie nous ouvre des perspectives intéressantes, dans de nombreux domaines. La FIFA est toujours en quête de moyens modernes et durables d’augmenter ses revenus, afin de soutenir la croissance et le développement du football au niveau mondial. Algorand est un partenaire créatif et visionnaire, qui peut nous aider à atteindre nos objectifs".

Fondée par Silvio Micali, lauréat du Prix Turing, Algorand est une technologie plébiscitée par plus de 2 000 organisations, gouvernements et applications numériques. Algorand est notamment présente dans le domaine de la finance, du jeu, de la musique, de l’art et du sport : autant de secteurs qui cherchent à tirer parti des capacités du Web3 pour accélérer la croissance, l'inclusion, la transparence et l’innovation de façon responsable.