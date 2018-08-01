La FIFA publie le deuxième Rapport mondial sur le football de clubs

La FIFA a publié le Rapport mondial sur le football de clubs 2018

Partager les connaissances et établir des normes pour le développement et la gouvernance

Le rapport est consultable et téléchargeable ici

La FIFA a publié le Rapport mondial sur le football de clubs 2018, une analyse annuelle réalisée par le Département du football professionnel dans le but de partager les connaissances et d'établir des normes pour le développement et la gouvernance du football de clubs.

Cette deuxième édition du rapport a bénéficié du soutien des confédérations et de l'implication des 211 Associations membres de la FIFA.

Conformément aux Programmes de football professionnel de la FIFA, le rapport de cette année fait le point sur la mise en œuvre du système de licence de club dans le monde entier, les réglementations du travail et du sport, et les compétitions régionales et locales de clubs masculins et féminins.

Voici quelques-unes des conclusions importantes du rapport :

78 % des Associations membres à travers le monde utilisent des systèmes de licence de club

73 % des compétitions locales masculines de haut niveau ont des limites de taille des équipes, la plupart des épreuves limitant la taille moyenne des effectifs à entre 25 à 30 joueurs inscrits

Au total, 2 761 clubs de football masculin (moyenne mondiale de 13 équipes par épreuve) ont participé à des compétitions nationales de haut niveau

Au niveau régional, 563 clubs de football masculin ont participé à des compétitions régionales

En termes de prix, la Ligue des champions de l'UEFA occupe la première place parmi les compétitions régionales de clubs, avec un total de 1,27 milliard d'euros, soit près de 15 fois celui de la Copa Libertadores de la CONMEBOL

172 Associations membres ont déclaré avoir une compétition féminine de haut niveau

Au total, 1 692 clubs de football féminin (moyenne mondiale de 10 équipes par épreuve) ont participé à des compétitions de haut niveau

71 clubs de football féminin ont participé à une compétition régionale de clubs (59 en Ligue des champions Féminine de l'UEFA et 12 en Copa Libertadores Féminine de la CONMEBOL)

Le Département du football professionnel de la FIFA effectue des recherches et des analyses sur les questions relatives au football professionnel et promeut le développement du football de clubs dans le monde entier. En outre, le Département est assisté par la Commission des parties prenantes du football de la FIFA et sert de véhicule pour faire tomber les barrières et fournir des outils d'engagement actif au sein de la communauté du football.