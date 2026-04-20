Les candidatures pour le programme des volontaires de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ sont ouvertes

Quelque 1 000 volontaires participeront à l’organisation de la compétition, qui se tiendra dans quatre villes hôtes du 5 au 27 septembre prochains

Les volontaires avaient joué un rôle clé lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019, la première compétition de la FIFA organisée en Pologne

Les candidatures doivent être soumises en ligne sur volunteer.fifa.com

La procédure de candidature pour le programme des volontaires de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ est désormais ouverte. Pour la deuxième fois, des volontaires s’apprêtent à contribuer à l’éclosion des futures stars du football mondial dans le cadre d’une compétition de jeunes de la FIFA organisée dans le pays.

Au total, 24 des meilleures sélections nationales féminines U-20 de la planète s’affronteront pour le titre, du 5 au 27 septembre prochains, dans les villes de Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec.

Après avoir accueilli avec succès la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019™, au cours de laquelle les volontaires ont largement contribué à la réussite de l’événement, la Pologne sera à nouveau hôte d’une compétition de la FIFA. Cette année, l’événement contribuera à la fois à renforcer la réputation de la Pologne en tant que destination de premier plan pour les événements sportifs majeurs et à mettre en lumière le développement du football féminin au sein du pays.

« J’adorerais participer à nouveau à un tel événement, car l’ambiance était incroyable la dernière fois », a déclaré Pamela Majzner, qui a contribué au bon déroulement des cérémonies d’avant-match lors de toutes les rencontres disputées à Łódź à l’occasion de la Coupe du Monde U-20 2019.

« J’ai rencontré beaucoup de personnes inspirantes, et cette expérience m’a permis de renforcer ma confiance en moi ainsi que mes compétences en matière d’organisation et de leadership. Tout ça m’a été très utile aussi pour progresser en tant qu’arbitre », a-t-elle ajouté.

Quelque 1 000 volontaires répartis dans les quatre villes hôtes devraient être impliqués dans 16 domaines fonctionnels. Les volontaires apporteront leur aide sur des sites clés : stades, installations d’entraînement et hôtels. Les candidatures sont ouvertes à des personnes de toutes origines et aptitudes, ce qui reflète à la fois l’engagement de la FIFA en faveur de l’inclusion et sa mission consistant à rassembler les individus grâce au football, mais aussi la célèbre hospitalité polonaise.

Les personnes intéressées doivent avoir au moins 18 ans au moment de la candidature, avoir le droit de faire du bénévolat en Pologne et être disponibles tout au long de la compétition. Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, et la connaissance d’autres langues constitue un atout pour pouvoir communiquer avec les membres de la communauté mondiale du football. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà de l’expérience en tant que volontaire.