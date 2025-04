Quand football rime avec bénévole

Le 5 décembre est la Journée internationale des bénévoles et des volontaires

La FIFA présente à cette occasion la plate-forme des volontaires, un outil numérique centralisé

Que signifie être volontaire aujourd’hui ? Albina Naskevich et Enrique Valenzuela racontent leurs expériences

Que seraient les tournois FIFA sans la participation des volontaires ? Aucune grande compétition sportive, pas même la Coupe du Monde de la FIFA™, ne pourrait avoir lieu sans l’aide des bénévoles. Non contents d’apporter une aide souvent décisive aux organisateurs, ils contribuent à créer une ambiance exceptionnelle par leur travail, leur gentillesse et leur bonne humeur.

À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles et des volontaires, la FIFA présente ce vendredi 5 décembre un outil numérique centralisé, la plate-forme des volontaires. Cette application en ligne a pour objectif de réunir les candidatures de toutes les personnes intéressées par une expérience en tant que volontaire lors d'un tournoi FIFA. Elle permet non seulement de consulter toutes les informations utiles sur les prochaines compétitions estampillées FIFA, mais aussi d’entrer en contact avec d’autres volontaires. La plate-forme encadrera l’ensemble de la procédure de candidature aux postes de volontaires. Elle conservera également une trace du nombre d’heures effectuées dans le cadre de chaque mission et proposera un système de certification, afin que les bénévoles bénéficient d'une reconnaissance internationale de leur travail. Enfin, elle se veut un forum mondial et une source d’inspiration pour toutes les personnes qui partagent une même passion pour le football.

Albina Naskevich, volontaire lors de plusieurs tournois, incarne parfaitement le profil des futurs utilisateurs. "Mon séjour à Saint-Pétersbourg pendant la Coupe des Confédérations de la FIFA était tout simplement incroyable ! J’ai eu la chance de travailler au sein d’une équipe de grands professionnels, qui m'ont appris énormément de choses. C’était une grosse source de motivation. Après une telle expérience, il n’était plus question de manquer d’autres événements à proximité de chez moi", confie l’intéressée à FIFA.com. "La Coupe du Monde a été extraordinaire. J’ai passé six semaines complètement folles à Moscou. Je ressens encore une pointe de nostalgie lorsque je regarde les photos ou les stories sur Instagram. Pour être honnête, à chaque fois que je rentre chez moi après un tournoi, j’ai un immense sourire sur le visage et les larmes aux yeux."

Souvenirs de 2018

Albina Naskevich a toujours été intéressée par l’étude des langues étrangères, les voyages et les nouvelles expériences, ce qui explique son choix de se tourner vers le rôle de volontaire. La Bélarusse n’a jamais eu à regretter cette décision, qui lui a permis d’accumuler des souvenirs inoubliables.

"Je dirais que la Coupe du Monde 2018 représente sans doute ma plus belle expérience. J’ai pu participer à un tournoi immense et j’ai vécu beaucoup de très belles choses en compagnie de gens qui partageaient les mêmes idées que moi et qui étaient dans le même état d’esprit. J’ai adoré l’équipe dans laquelle j’ai travaillé et j’ai beaucoup de chance d’avoir rencontré ces personnes. Je peux dire sans hésiter que dans ma vie, je n’ai rien connu qui soit à la hauteur des aventures que j’ai vécues en tant que volontaire dans les tournois FIFA. Je n’ai jamais été aussi heureuse dans mon travail. Je n’ai jamais rien apprécié autant que ce que j’ai pu faire durant ces moments exceptionnels."

On l’aura compris, l’expérience d’Albina Naskevich en tant que volontaire n’a pas seulement marqué son existence ; elle a aussi fait d’elle une autre femme. "Je n’avais jamais envisagé de travailler dans le milieu du sport. Mais, à mon retour de la Coupe du Monde, j’ai répondu à une offre d’emploi du comité organisateur des Jeux Européens 2019 à Minsk. J’ai passé près d’un an dans cette organisation. C’était une très bonne occasion de mettre en pratique tout ce que j’avais appris pendant la Coupe du Monde. Pendant les Jeux, mon collègue et moi-même avions même quelques volontaires avec nous, pour nous aider. Je n’arrivais pas à croire qu’un an auparavant, j’étais à leur place. Après les Jeux Européens, j’ai intégré une agence de marketing sportif et je me suis inscrite à un Master de management du sport, que j’ai terminé il y a trois mois de cela. Mon travail est étroitement lié au football, ce qui me fait évidemment très plaisir."

Ancien volontaire de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2019 au Paraguay, Enrique Valenzuela est, lui aussi, en contact direct avec le monde du football. Ce jeune homme originaire de Fernando de la Mora (Paraguay) travaille comme avocat. Sa spécialité ? Le droit du sport. "C’était génial à tous points de vue. J’ai eu la chance de me retrouver dans une équipe formidable sur le plan humain. J’ai rencontré des gens exceptionnels, j’ai accueilli des légendes du football et des personnalités de premier plan et j’ai pu voir depuis les coulisses comment un tournoi FIFA est géré et organisé. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis pendant la Coupe du Monde de Beach Soccer. Un an plus tard, nous nous parlons encore régulièrement. Le football rime aussi, parfois, avec amitié", estime Enrique Valenzuela, au micro FIFA.com.

Le Paraguayen n’a toutefois pas attendu la Coupe du Monde de Beach Soccer pour se lancer dans la carrière de volontaire. Depuis plusieurs années, il participe à de nombreux programmes de bénévolat. Ses valeurs le poussent à se mettre au service de la société et à s'investir dans des projets qui le touchent.

"La Coupe du Monde de Beach Soccer était l’occasion pour moi de consacrer mon temps et mon énergie au football, dans le cadre d'un tournoi de haut niveau organisé par la FIFA. Je voulais également travailler aux côtés d’une organisation paraguayenne et faire la promotion de mon pays au sein de la communauté du sport international", explique-t-il lorsqu’on l’interroge sur ses motivations avant de conclure : "En tant que volontaire, j’ai pu constater que des personnes venues d’horizons très divers pouvaient collaborer pour réaliser un objectif commun dans le cadre de la gestion d’un événement sportif. Depuis, je n’en aime que davantage mon métier."