Les visiteurs se bousculent au Siège de la FIFA pour les Portes Ouvertes

Le Siège de la FIFA a été l'une des attractions les plus populaires du week-end Portes Ouvertes de Zurich. En effet, plus de 3 200 personnes ont visité les locaux de l'instance dirigeante du football mondial.

Dans le cadre du week-end Zurich Portes Ouvertes, le public a pu accéder à l'ensemble des bâtiments opérationnels de la FIFA. Des visites guidées de 45 minutes en allemand et en anglais étaient proposées pour l'occasion. Ces dernières ont remporté un tel succès qu'il a fallu porter le temps d'attente à une heure, afin de satisfaire tout le monde.

Fort heureusement, les activités ne manquaient pas puisque les visiteurs ont également pu se rendre dans l'Aire de Bien-Être de la FIFA et participer aux ateliers football mis en place par Coca-Cola et adidas.