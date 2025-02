La diversité et la créativité des villes hôtes à l’honneur grâce aux identités sonores officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cette initiative inédite réunit des producteurs de toutes les villes hôtes de la compétition

Les identités sonores font de la musique un véritable trait d’union entre retentissement international et couleur locale

Les ambiances sonores des 16 villes hôtes seront dévoilées à partir du samedi 1er mars

La musique fait, depuis longtemps, partie de la Coupe du Monde de la FIFA™, mais l’édition 2026 nous promet une expérience inédite en la matière. Avec ses 48 équipes en lice, ses 104 matches et ses trois pays hôtes, cette compétition s’annonce d’ores et déjà comme la plus gigantesque de tous les temps. Parallèlement, la FIFA lance une initiative révolutionnaire qui met à l’honneur la diversité, la créativité et le pouvoir fédérateur du sport, à travers la musique.

Quelques-uns des producteurs les plus talentueux et les plus en vue des 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique se sont réunis afin de proposer des identités sonores, qui connecteront de manière singulière la compétition aux communautés des villes hôtes. En associant l’universalité de la Coupe du Monde à des notes locales au moyen de la musique, ce projet s’impose comme un élément marquant de l’héritage de l’édition 2026. Chaque ville hôte a ainsi choisi un producteur pour procéder au « remix » du thème officiel de la Coupe du Monde 2026, en y intégrant le rythme, l’ambiance et la culture indissociables de sa ville. Le résultat se présente sous la forme d’un formidable voyage musical, qui propose aux supporters de partir à la découverte des différentes régions.

À compter du samedi 1er mars et jusqu’au dimanche 16 mars 2025, la FIFA mettra à l’honneur une ville hôte par jour afin de présenter son identité sonore et les éléments visuels qui l’accompagnent. Ce défilé devrait aiguiser l’appétit des supporters en vue de la compétition, chaque nouvelle journée devenant l’occasion de découvrir une nouvelle source d’inspiration et une partie de la culture des villes hôtes. Les artistes de renom choisis pour ce projet ont su faire preuve d’originalité pour tisser ensemble une véritable tapisserie musicale qui fait honneur à la diversité de leurs environnements. Découvrez la liste complète de ces producteurs talentueux :

Samedi 1 mars : Bombon (Houston)

Dimanche 2 mars : Dan the Automator (San Francisco Bay Area)

Lundi 3 mars : Mr. NaisGai (Miami)

Mardi 4 mars : Take a Daytrip (New York – New Jersey)

Mercredi 5 mars : Sango (Seattle)

Jeudi 6 mars : Dallas Austin (Atlanta)

Vendredi 7 mars : Mexican Institute of Sound (Mexico)

Samedi 8 mars : Hill Kourkoutis (Toronto)

Dimanche 9 mars : Ben Zakharenko and Dayvin, Berklee College of Music (Boston)

Lundi 10 mars : Grayson Repp (Vancouver)

Mardi 11 mars : Tech N9ne (Kansas City)

Mercredi 12 mars : Toy Selectah (Monterrey)

Jeudi 13 mars : DJ Jazzy Jeff (Philadelphie)

Vendredi 14 mars : DJ Flict (Los Angeles)

Samedi 15 mars : Bautista (Guadalajara)

Dimanche 16 mars : Tre Nagella (Dallas)