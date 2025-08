Un enfant nourri, une passion aussi

Daniel Iñiguez a été filmé en train de nourrir son fils de deux mois à la mi-temps d'un match du championnat argentin

Ce moment lui a valu de recevoir le Prix des Supporters de la FIFA lors des Best FIFA Football Awards™ à Londres.

"Colón est l'équipe que je supporte depuis que je suis tout petit, et je peux transmettre cela à mon fils et à ma fille"

L’image a été diffusée à la télévision et est rapidement devenue virale : un supporter du Colón de Santa Fe, pendant la mi-temps d'un match du championnat argentin, donnant le biberon à son nourrisson dans les tribunes.

Le 21 mai 2023, Daniel Iñiguez n'aurait jamais imaginé que nourrir son fils de 51 jours dans l’enceinte de son club de cœur lui vaudrait une reconnaissance mondiale sous la forme du Prix des supporters de la FIFA, qui récompense des gestes auxquels les supporters du monde entier peuvent s'identifier et qui expriment une forme particulière d'engagement et de passion pour leur équipe ou pour le football en général.

"Je suis tellement heureux. Je n'ai pas de mots. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le football : le sport que j'aime et qui me passionne. Colón est l'équipe que je supporte depuis que je suis tout petit", a déclaré Iñiguez.

"Je vous embrasse tous les deux [sa compagne Fernanda et son fils Tiziano qui l'ont accompagné à la cérémonie], Milena, Delfina, et toute ma famille. C'est incroyable de pouvoir transmettre cela à Tiziano. Mon père l'a fait avec moi, et je le fais avec mes propres enfants. C'est une tradition. C'est la famille, et Colón est son peuple".

Plus connu sous le surnom de Toto parmi sa famille et ses amis, Iñiguez, qui est également le père de Milena (13 ans) et Delfina (10 ans), a toujours soutenu les Sabalero. Sa femme et lui ont décidé d'emmener leur fils voir son premier match, après avoir vérifié la météo.

Fan Award | The Best FIFA Football Awards™ 2023 05:03

Lors du match nul 1-1 contre Barracas Central, Fernanda a tenu Tiziano dans ses bras pendant toute la première mi-temps, ne passant le bébé à Daniel qu'à la mi-temps, parce qu'elle était fatiguée. C’est elle qui a été la première à apprendre la nomination de Toto pour le Prix des Supporters, le 14 septembre, alors que Daniel avait emmené son téléphone pour le faire réparer, et que la nouvelle s'était rapidement répandue dans Santa Fe.

Quelques heures plus tard, avant un match contre Rosario Central en Copa de la Liga, la famille Iñiguez a été honorée par le club. Facundo Garcés, le capitaine de l'équipe, a remis à Daniel un maillot du club. "Il faut que tu sois à la cérémonie de remise des prix avec celui-ci", lui a-t-il dit.

Les jours qui ont suivi l'annonce ont été un véritable tourbillon, tant en raison de la couverture médiatique que des commentaires de ses collègues du marché des producteurs et fournisseurs de fruits et légumes de Santa Fe.

"Là c'était mon tour avec Tiziano, mais nous représentons tous les fans de football. Ceux de Colón, mais aussi ceux d'Unión - le grand rival - ceux de River, ceux de Boca. Tous ceux qui emmènent leur famille, leurs fils et leurs filles au stade", a expliqué Daniel aux médias locaux

Outre Daniel Iñiguez, deux autres finalistes - Fran Hurndall ainsi qu’un jeune Colombien, fan des Millonarios - concouraient pour le Prix.

L'histoire d'amour de Fran Hurndall avec le football l'a entraînée dans une véritable aventure : elle a entrepris de parcourir, balle u pied, 1000 km entre la Gold Coast et Sydney à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ l'été dernier. L’objectif ? Inspirer les femmes et les jeunes filles dans le sport et de collecter des fonds pour l'organisation caritative Women Sport Australia.

Marchant 32 km par jour pendant le tournoi, elle a largement documenté ses exploits, et a terminé son exploit au Stadium Australia le jour de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui a vu l'Espagne triompher aux dépens de ll'Angleterre.

La victoire des Millonarios contre l'Alianza Petrolera le 10 mai 2023 signifiait bien plus que trois points capitaux pour rester en tête du championnat colombien. Le lendemain du match, Miguel Ángel, jeune supporter des Millonarios, devait être euthanasié après avoir appris qu'il était atteint d'une maladie incurable.

Juan Pablo Vargas se trouvait dans le vestiaire des Millonarios lorsque le jeune supporter a rendu visite à l'équipe avant le match, pour sa dernière visite à son club préféré.